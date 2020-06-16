Son dakika: Sağlık Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 16 Haziran Salı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.
Bakan Koca'nın paylıştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 46 bin 800 test yapıldı, 1467 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken, 1015 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, toplam vaka sayısı 181 bin 298, toplam vefat sayısı 4 bin 842, toplam yoğun bakım hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 303, toplam iyileşen hasta sayısı 153 bin 379 oldu.
'TEDBİRLERLE GÜÇLÜYÜZ'
Bakan Koca, verilere ilişkin, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu.
Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/e4ZRXzcMR5— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020
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