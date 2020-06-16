16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 16 Haziran Salı

Son dakika: Sağlık Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 16 Haziran Salı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
ABONE OL
BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca'nın paylıştığı Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 46 bin 800 test yapıldı, 1467 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken, 1015 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, toplam vaka sayısı 181 bin 298, toplam vefat sayısı 4 bin 842, toplam yoğun bakım hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 303, toplam iyileşen hasta sayısı 153 bin 379 oldu.

Son dakika: Sağlık Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

'TEDBİRLERLE GÜÇLÜYÜZ'
Bakan Koca, verilere ilişkin, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA