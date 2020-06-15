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Son dakika: Devlet Bahçeli'den Pençe-Kartal Harekatı açıklaması

Lideri tarafından başarı ile yapılan Pençe-Kartal Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "'nin terörle mücadelesi zulme karşı" olduğunu vurguladı ve "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eşgüdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır." dedi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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DEVLET BAHÇELİ'DEN PENÇE-KARTAL HAREKATI AÇIKLAMASI
Lideri tarafından başarı ile yapılan Pençe-Kartal Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "'nin terörle mücadelesi zulme karşı" olduğunu vurguladı ve "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eşgüdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır." dedi.

"OPERASYON MİLLETİMİZDE MEMNUNİYETLE KARŞILANMIŞTIR"

Bahçeli, "Irak'ın kuzeyinde bulunan ve bölücü teröristlerin üs olarak kullandığı Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk merkezli terör yuvalarına dün gece yarısından itibaren yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır. Pençe-Kartal isimli bu harekât sonucunda belirlenmiş 81 hedef imha edilmiştir. Bu vesileyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı, zulüm ve ihanete aman vermeyen milli karakteri taviz ve tavsama göstermeden icra ve ifa edilmektedir. Türk milleti terörle yaşamaya asla alışmayacak, menfur eylemelere göz yummayacak, melun saldırıları alttan almayacaktır." mesajını verdi.
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