Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre, 3000 personel alımının kadroları ve tercih takvimi belli oldu. Bu gelişmelerin ardından personel alımı için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, tercih takvimini araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı hemşire ebe alımı tercihleri ne zaman başlıyor? İstanbul'da yeni açılan hastanelere 3000 personel alımı ne zaman?

3000 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri 16 - 22 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanacak tercih kılavuzuna göre yapılacak.

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

İstanbul'daki hastanelere yapılacak alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.

Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti.

Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.

"YENİ ATAMALAR SALGINLA MÜCADELEMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, şunları kaydetti:

"İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."