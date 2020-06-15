FETÖ'nün sözde Mersin imamı FETÖ elebaşının imzalı saatiyle yakalandı
Mersin'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda sözde il imamı ile il ablası olduğu iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde dijital materyaller ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çalışmalarına karşı çalışma başlatıldı.
Sözde Mersin il imamı olduğu tespit edilen ve Elazığ'da 3 adresi bulunan C.S'nin yakalanması yönelik operasyon düzenlendi.
Şüpheli C.S, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ'da gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen imzalı saat, örgüt mensuplarına verilen "kıtmir" yazılı kolye, 51 yasaklı yayın kitap, dijital materyaller ve bir kısım notların yazıldığı not defterleri ele geçirildi.
SANALDAN TALİMATLAR VERİYORMUŞ
Mersin il finansçısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan bir şüphelinin beyanıyla da sözde il ablası Y.B'ye yönelik araştırma yapıldı.
Sanal olarak talimatlar vererek il ablalığı görevi yürüttüğü tespit edilen "Azra" ve "Esma" kod adlı Y.B. de Tekirdağ'da gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde dijital materyaller ele geçirildi.
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