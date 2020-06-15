Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı!
Son dakika haberine göre; AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.
Başkan Erdoğan'ın Bingöl depremi, Irak'ın Kuzeyi'ne yapılan Pençe Kartal Harekatı ile ilgili değerlendirme yapması bekleniyor.
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