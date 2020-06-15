15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı!

Son dakika haberine göre; Merkez Yürütme Kurulu (), Başkan  başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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AK PARTİ MYK TOPLANDI!

Merkez Yürütme Kurulu (), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.




AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.

Başkan Erdoğan'ın Bingöl depremi, Irak'ın Kuzeyi'ne yapılan Pençe Kartal Harekatı ile ilgili değerlendirme yapması bekleniyor.

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