Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.







AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.

Başkan Erdoğan'ın Bingöl depremi, Irak'ın Kuzeyi'ne yapılan Pençe Kartal Harekatı ile ilgili değerlendirme yapması bekleniyor.