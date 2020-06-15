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Son dakika: YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Son dakika haberi... , 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-) adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak 2020- 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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