THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi... Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında durdurulan yurt dışı uçak seferleri yeniden açıldı. Türk Hava Yolları'nın resmi internet adresi üzerinden güncel uçuş planı açıklandı. Yurt dışı seferlerinin başlaması ile en çok merak edilenlerden biri de Almanya seferleri oldu. Peki, Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte güncel THY yurt dışı uçuş planı...
Son dakika... Almanya uçuşları başladı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği uçuşlara tekrar başlayan Türk Hava Yolları (THY), haziran ayında yapacağı yurt içi ve dışındaki bazı tarifeli seferleri duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Almanya seferleri ile ilgili son gelişmeler merak edilmeye başlandı. THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, haziran ayına ait güncel uçuş planı paylaşıldı. Peki, Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte güncel THY yurt dışı uçuş planı...
THY YURT DIŞI GÜNCEL UÇUŞ PLANI
Yolcular, THY'nin haziran ayı yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabiliyor.
Kuzey Amerika uçuşları
Chicago | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Washington DC | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Los Angeles | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Miami | 22 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Uzak Doğu uçuşları
Şanghay | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 1 uçuş
Hong Kong | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
Seoul | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
Asya / Orta Doğu uçuşları
Duşanbe | 18 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
Minsk | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Bişkek | 16 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Almata | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Doha | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
Orta Avrupa uçuşları
Düsseldorf | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Frankfurt | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Münih | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Hamburg | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Stuttgart | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Berlin | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Brüksel | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
Amsterdam | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Viyana | 16 Haziran 2020'den itibaren her gün
Zürih | 14 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Basel | 14 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
Doğu Avrupa uçuşları
Üsküp | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Saraybosna | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Belgrad | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Güney Avrupa uçuşları
Lyon | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Paris | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Kuzey Avrupa uçuşları
Dublin | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
Londra Heathrow | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Kopenhag | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
Stockholm | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
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