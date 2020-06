Son dakika... Almanya uçuşları başladı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği uçuşlara tekrar başlayan Türk Hava Yolları (THY), haziran ayında yapacağı yurt içi ve dışındaki bazı tarifeli seferleri duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Almanya seferleri ile ilgili son gelişmeler merak edilmeye başlandı. THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, haziran ayına ait güncel uçuş planı paylaşıldı. Peki, Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte güncel THY yurt dışı uçuş planı...

THY YURT DIŞI GÜNCEL UÇUŞ PLANI

Yolcular, THY'nin haziran ayı yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabiliyor.

Kuzey Amerika uçuşları

Chicago | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Washington DC | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Los Angeles | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Miami | 22 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Uzak Doğu uçuşları

Şanghay | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 1 uçuş

Hong Kong | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş

Seoul | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş

Asya / Orta Doğu uçuşları

Duşanbe | 18 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş

Minsk | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Bişkek | 16 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Almata | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Doha | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş

Orta Avrupa uçuşları

Düsseldorf | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Frankfurt | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Münih | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Hamburg | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş

Stuttgart | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş

Berlin | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Brüksel | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş

Amsterdam | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Viyana | 16 Haziran 2020'den itibaren her gün

Zürih | 14 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş

Basel | 14 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş

Doğu Avrupa uçuşları

Üsküp | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Saraybosna | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Belgrad | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Güney Avrupa uçuşları

Lyon | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Paris | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş

Kuzey Avrupa uçuşları

Dublin | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş

Londra Heathrow | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Kopenhag | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş

Stockholm | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş