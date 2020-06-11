Fatih'in türbesinde İngiliz General gibi yürüyen İmamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması
Yunanistan'da düzenlenen panele telekonferansla bağlanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunan gazetecinin, "Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine "Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok" cevabını verdi. İmamoğlu geçtiğimiz günlerde de Fatih Sultan Mehmed Han türbesini ziyaret edip türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak yürümüş ve görüntü büyük saygısızlık olarak yorumlanmıştı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile birlikte telekonferasla Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na katıldı. Söz konusu panelde Ayasofya Camii ile ilgili tartışmalar gündeme getirildi.
Moderatör gazeteci Alexis Papachelas'ın "Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşüncelerinizi nedir?" sorusuna İmamoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var" cevabını verdi.
"AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI İHTİYACI YOK"
İmamoğlu, "Türkiye'deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümetin, turizm bakanlığı ve kurumlarının sorumlu olduğunu; İstanbul Belediye Başkanlığının sorumluluğu altında bulunmadığını" anımsattı.
İmamoğlu ayrıca, "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmadığını" belirtti.
Atina belediye Başkanı Bakoyannis ise Ayasofya'nın dünya kültür mirası olduğundan söz etti ve "Hristiyanların İstanbul'a gösterdiği özel sevginin bazen yok yere gerginliklere yol açtığı" görüşünü savundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'yı camiye çeviren ve vakıf malı olarak hibe eden Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ederken tüm Türkiye'de infial uyandıran bir muamelede bulunmuştu. Ellerini arkada bağlayarak lakayıt bir tavır sergileyen İmamoğlu, durduk yere türbenin duvarına ayağını vurarak anlamsız bir harekete de imza atmıştı.
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN CİDDİYETSİZ TÜRBE ZİYARETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Fatih Sultan Mehmed Han türbesini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak yürüyüşü büyük tepki topladı. Sosyal medyada o anlara gösteren videoya tepki yağdı.
ATİNA'DAN ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ
Atina belediye Başkanı Bakoyannis ise Ayasofya'nın dünya kültür mirası olduğundan söz etti ve Hristiyanların İstanbul'a gösterdiği özel sevginin bazen yok yere gerginliklere yol açtığı" görüşünü savundu.
CHP'Lİ İBRAHİM KABOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA: SULTANAHMET DE MÜZE OLMALI
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sultanahmet Camisi'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.
BOĞAZ'DA YEMEK İÇİN SÖZLEŞTİLER
Bakoyannis İmamoğlu'nun, kendisi ve SKAİ TV'de ana haber bültenini sunan eşi Sia Kosionni'ye "Boğaz'da yemek" davetini de "büyük bir mutlulukla" kabul etti.
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