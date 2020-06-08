08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ayasofya yeniden cami olacak mı? Danıştay'a flaş başvuru

Ayasofya yeniden cami olacak mı? Danıştay'a flaş başvuru

İstanbul fethinin kılıç hakkı olan Ayasofya, yeniden cami olacak mı? Konuya ilişkin flaş bir adım atıldı. ve , Ayasofya’nın camiye tekrar döndürülmesi için başvuru yaptı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre; Danıştay 10. Dairesi başvuru dilekçesini ele almak için 2 Temmuz 2020 tarihinde müzakere yapacağı bildirdi. İstanbul’daki Kariye Camii’nin karar için emsal teşkil edeceği belirtiliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
ABONE OL
AYASOFYA CAMİ OLACAK MI? DANIŞTAY'A FLAŞ BAŞVURU

İstanbul'un fethinin 577. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresinin okunmasının ardından Ayasofya'nın cami olması konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir" demişti. Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için talimat verdiği de öğrenilmişti.

AYASOFYA'NIN CAMİİ OLMASI İÇİN BAŞVURU
ve , 2005, 2008, 2012, 2015, 2016 yıllarında çeşitli başvurular yapmıştı. 2020 tarihinde de Ayasofya'nın camii olması için başvuruda bulunduğu öğrenildi. 24 Kasım 1934 yılında Kararı'nın iptali için açılan davada karar vermek için Danıştay 10. Dairesi'nin 2 Temmuz 2020'de konuyla alakalı duruşma yapacağı ve karar vereceği bildirildi.

KARİYE CAMİİ ÖRNEĞİ VAR!
Vakfı eseri olan Kariye Camii'nin müzeye dönüştürülmesine yol açan Bakanlar Kurulu kararını 2019 yılının kasım ayında Danıştay iptal etmişti. Danıştay 10. Dairesi'ne yapılan başvuru sonrası 2 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak müzakerede Ayasofya için de Kariye Camii'nin emsal karar olacağı ifade ediliyor

DAMLA KAYA-SABAH

Son dakika: Ayasofya ibadete açılacak mı? Kılıç hakkı nedir? Ayasofya nasıl müzeye döndü? Uzman isimler canlı yayında açıkladı |Video SON DAKİKA: AYASOFYA İBADETE AÇILACAK MI? KILIÇ HAKKI NEDİR? AYASOFYA NASIL MÜZEYE DÖNDÜ? UZMAN İSİMLER CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO

Son dakika: Ayasofya yeniden cami statüsüne geçecek mi? Tarih verildi |Video SON DAKİKA: AYASOFYA YENİDEN CAMİ STATÜSÜNE GEÇECEK Mİ? TARİH VERİLDİ |VİDEO

Ayasofya tarihinde bir ilk! Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı | Video AYASOFYA TARİHİNDE BİR İLK! ÇIPLAK SESLE OKUNMUŞ AKUSTİK TEST KAYDI YAPILDI | VİDEO
Ayasofya için kritik gün! İbadete açılacak mı? AYASOFYA İÇİN KRİTİK GÜN! İBADETE AÇILACAK MI?
İşte Ayasofya gerçeği: Fatih Sultan Mehmed camiye çevirdikten sonra... İŞTE AYASOFYA GERÇEĞİ: FATİH SULTAN MEHMED CAMİYE ÇEVİRDİKTEN SONRA...
Son dakika: Dışişleri'nden Yunanistan'a çok sert Ayasofya yanıtı: Tarihsel komplekslerinizden arının SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'A ÇOK SERT AYASOFYA YANITI: TARİHSEL KOMPLEKSLERİNİZDEN ARININ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA