Ayasofya yeniden cami olacak mı? Danıştay'a flaş başvuru
İstanbul fethinin kılıç hakkı olan Ayasofya, yeniden cami olacak mı? Konuya ilişkin flaş bir adım atıldı. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya’nın camiye tekrar döndürülmesi için başvuru yaptı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre; Danıştay 10. Dairesi başvuru dilekçesini ele almak için 2 Temmuz 2020 tarihinde müzakere yapacağı bildirdi. İstanbul’daki Kariye Camii’nin karar için emsal teşkil edeceği belirtiliyor
İstanbul'un fethinin 577. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresinin okunmasının ardından Ayasofya'nın cami olması konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir" demişti. Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için talimat verdiği de öğrenilmişti.
AYASOFYA'NIN CAMİİ OLMASI İÇİN BAŞVURU
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 2005, 2008, 2012, 2015, 2016 yıllarında çeşitli başvurular yapmıştı. 2020 tarihinde de Ayasofya'nın camii olması için başvuruda bulunduğu öğrenildi. 24 Kasım 1934 yılında Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali için açılan davada karar vermek için Danıştay 10. Dairesi'nin 2 Temmuz 2020'de konuyla alakalı duruşma yapacağı ve karar vereceği bildirildi.
KARİYE CAMİİ ÖRNEĞİ VAR!
Fatih Sultan Mehmet Vakfı eseri olan Kariye Camii'nin müzeye dönüştürülmesine yol açan Bakanlar Kurulu kararını 2019 yılının kasım ayında Danıştay iptal etmişti. Danıştay 10. Dairesi'ne yapılan başvuru sonrası 2 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak müzakerede Ayasofya için de Kariye Camii'nin emsal karar olacağı ifade ediliyor
DAMLA KAYA-SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- TBMM Başkanı Şentop A Haber'de soruları yanıtladı
- "Pes" dedirten görüntüler sonrası polis harekete geçti
- 2020'de bekçi alımı olacak mı?
- Van merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
- CHP'li belediye terör zanlısına ihale verdi
- AK Parti MKYK sonrası kritik açıklamalar
- Çukurca'da PKK'ya operasyon! Tespit edildi
- Yunan çıldıracak! "Türkiye karşısında şansınız yok"
- Ayasofya ibadete açılacak mı?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2020'de bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi bekçi duyurusu yayımlandı mı?
- Son dakika: Eğlence yerleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan eğlence mekanları ile ilgili açıklama
- Son dakika: 18 yaş altı yasak ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste
- Milyonları ilgilendiriyor! Konut kredisi, taşıt kredisi, tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar? Tüm detaylar...
- Milyonlar bu habere kilitlendi! Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı...
- Detaylar belli oldu! Dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? 2020 yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?
- Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?
- DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?
- 0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?