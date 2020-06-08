08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya ve Doğu Akdeniz cevabı

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya ve Doğu Akdeniz cevabı

Canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, 'ın ve Ayasofya konusundaki tutumuna sert çıktı. 'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının Yunanistan'ı rahatsız ettiğini belirten Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın Ayasofya konusundaki hazımsızlığını da dile getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A AYASOFYA VE DOĞU AKDENİZ CEVABI

Başkan , ve Ayasofya konularıyla ilgili 'a sert cevap verdi.

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya ve Doğu Akdeniz cevabı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A AYASOFYA VE DOĞU AKDENİZ CEVABI

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Doğu Akdeniz'de tablo ortada. ve 'nın deniz yetki alanları da ortada. Türkiye en ufak bir taviz vermeyecek. Bizim ne sismik araştırma gemimiz vardı ne de sondaj gemimiz vardı. Şimdi 3 sondaj 2 sismik araştırma gemimiz var ve buralarda çalışıyor. Fatih de 'de çalışacak. Bu da Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Yunanistan boş durmuyor kurusıkı atıyor. Kurusıkı attığın ülke hangi ülke? Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Biraz haddini bil. Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağız şey bellidir. Camilerimize saldırıyolar, uyarı yapılıyor onlara da kulak asmıyorlar.

AYASOFYA İÇİN DANIŞTAY'IN KARARINI BEKLİYORUZ

Şimdi de Ayasofya için konuşuyorlar. Sakın orayı camiye çevirmeyin diyorlar. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz. Bunun kararını verecekler var. Karar çıkar ona göre işlem yapılır. Sizden izin almayız. Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken karar neyse onu yaparız.

Deniz yetki alanları dışında kara var. Karada da atılmakta olan adımlarda var.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Trump arasında görüşme SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDA GÖRÜŞME

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA