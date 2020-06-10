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Başkan Erdoğan 'karar milletimin' demişti! Vatandaş fikrini söyledi: Ayasofya ibadete açılsın

Güncel siyasi konularda gündemiyle ilgili bir araştırmada fikirlerini beyan eden vatandaşların çoğunluğu, “, cami olarak ibadete açılsın” dedi. ’un Fethi kutlamalarında ise Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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VATANDAŞ FİKRİNİ SÖYLEDİ: AYASOFYA İBADETE AÇILSIN

Araştırma Şirketi Areda Survey, 2-5 Haziran 2020 tarihlerinde "Güncel Siyasi Konularda Türkiye Gündemi Araştırması" başlıklı çalışmaya imza attı. Araştırma kapsamında genelini temsil eden 2 bin 414 kişiye saha çalışmasıyla Türkiye gündemine dair çeşitli sorular yöneltildi. İşte araştırmaya dair detaylar:

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"AYASOFYA İBADETE AÇILMALI"
İstanbul'un fethinin 567. kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını nasıl değerlendirdikleriyle ilgili soruya katılımcıların yüzde 69'u olumlu karşılık verdi. Yüzde 20,3'ü olumsuz karşılarken, yüzde 10,7'lik kesim ise bir fikrinin olmadığını söyledi.

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Yine "Gelecek yıllarda da İstanbul'un Fethi kutlamalarında Ayasofya'da Fetih Suresi okunmalı mı?" sorusuna evet yanıtını verenler, katılımcıların yüzde 68,2'lik kesimini oluşturdu. Yüzde 22,2'lik kesim okunmasını istemediğini belirtirken, katılımcıların yüzde 9,6'sı ise bir fikrinin olmadığını söyledi. 'nın cami statüsüne dönüştürülüp ibadete açılmasıyla ilgili soruya katılımcıların yüzde 73,3'ü "Evet" yanıtı verirken, 22,4'ü ise "Hayır" karşılığını verdi.

"AMERİKA'DA SİYAHİLER HAKKINI ARIYOR"
"Sizce Amerika'da başlayan 'Amerikan Baharı' diye adlandırılan protestoların asıl amacı nedir?" sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 65,6'sı "Siyahi vatandaşların haklarını aradığı bir tepki" yanıtını verdi. Yüzde 16'sı "Trump yönetimini seçimler öncesi zor duruma düşürmek" şeklinde karşılık verdi. Yüzde 13,5'lik kesim, öncesi Trump yönetimi tarafından güç kazanmak için planlanmış bir kurgu olabileceğini belirtti. Yüzde 5'i ise herhangi bir fikrinin olmadığını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU'NUN TRANSFER SÖZLERİ DESTEK BULMADI
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 'nun 'Yeni kurulan partiler için gerekirse 'den milletvekili transfer ederiz' sözlerini destekliyor musunuz?" sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 61,4'ü "Hayır" derken, yüzde 38,6'sı ise "Evet" yanıtını verdi.

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