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Meteoroloji uyarmıştı! Trakya'yı sağanak ve dolu vurdu

’nin uyarısının ardından ve 'da sağanak etkili oldu. Edirne'de aniden bastıran şiddetli yağmur ile cadde ve sokaklar, göle dönerken, sürücüler de trafikte ilerlemekte zorlandı. Tekirdağ'ın bazı kesimlerine ise dolu yağdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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METEOROLOJİ UYARMIŞTI! SAĞANAK VE DOLU VURDU

Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından , ve 'de yağmur başladı.

CADDELER SUYLA KAPLANDI

Edirne'de etkili olan sağanak, cadde ve sokakları, kısa sürede göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarında dinmesini beklerken, sürücüler de suyla kaplı cadde ve sokaklarda güçlükle ilerledi.

UYARILAR YAPILDI

Polis ekipleri, suyun kapladığı caddeleri şerit çekerek kapatırken, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağış, Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde de etkili oldu, bazı kesimlere ise dolu yağdı.

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