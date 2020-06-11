Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hem uyarı hem teşekkür
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyan vatandaşlara sosyal medyadan teşekkürlerini iletti.
Bakna Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.
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