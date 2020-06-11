11 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hem uyarı hem teşekkür

Son dakika haberine göre , "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN HEM UYARI HEM TEŞEKKÜR

, tedbirlere uyan vatandaşlara sosyal medyadan teşekkürlerini iletti.

Bakna Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

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