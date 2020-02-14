14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş “İlker Başbuğ” açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
ÖMER ÇELİK’TEN FLAŞ “İLKER BAŞBUĞ” AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'un geçtiğimiz günlerde yaptığı “’nün siyasi ayağı” açıklamalarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Ömer Çelik, “O emekli generalin yaptığı açıklamayla 'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri.” dedi.

Birkaç hafta önce eski Genel Kurmay Başkanı , 'nün siyasi ayağı ile ilgili skandal açıklamalara bulundu ve parlamentoyu hedef aldı. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal adeta FETÖ'nün sözcüsü gibi çıkıp "FETÖ'nün siyasisi ayağı" ile ilgili partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı.

AYNI ZİHNİYETİN ÜRÜNLERİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu yaşanan olayla ilgili olarak "O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri." dedi.

"AHLAKSIZLIK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri. 'nin 'nı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın ta kendisidir, vicdansızlığın ta kendisidir, akıl yoksunluğunun ta kendisidir." İfadelerini kullandı.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı.

"15 TEMMUZ GECESİ TANKIN, TOPUN, TÜFEĞİN ÜSTÜNE YÜRÜMÜŞTÜR"

Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı'mıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanı'mızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür.

BAZI SİYASİ PARTİLERDEN DUYMAK SON DERECE ÜZÜNTÜ VERİCİDİR

Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı'mıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanı'mızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür. Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir."

İşte İlker Başbuğ’u yalanlayan kronoloji! |Video İŞTE İLKER BAŞBUĞ’U YALANLAYAN KRONOLOJİ! |VİDEO
İlker Başbuğ'un ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ açıklamaları ne anlama geliyor? Yeni darbe planı mı? İLKER BAŞBUĞ'UN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ AÇIKLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR? YENİ DARBE PLANI MI?
İlker Başbuğ'un FETÖ açıklaması ne anlama geliyor? İşte İlker Başbuğ ile FETÖ tarihine yolculuk |Video İLKER BAŞBUĞ'UN FETÖ AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR? İŞTE İLKER BAŞBUĞ İLE FETÖ TARİHİNE YOLCULUK |VİDEO
Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'u zora sokacak sözler! FETÖ'cülükten kimi ihraç ettiler... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLKER BAŞBUĞ'U ZORA SOKACAK SÖZLER! FETÖ'CÜLÜKTEN KİMİ İHRAÇ ETTİLER...
İlker Başbuğ’un manidar “FETÖ” çıkışı! Uzman isimler süreci A Haber’e değerlendirdi İLKER BAŞBUĞ’UN MANİDAR “FETÖ” ÇIKIŞI! UZMAN İSİMLER SÜRECİ A HABER’E DEĞERLENDİRDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN