AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş “İlker Başbuğ” açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlker Başbuğ'un geçtiğimiz günlerde yaptığı “FETÖ’nün siyasi ayağı” açıklamalarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Ömer Çelik, “O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri.” dedi.
Birkaç hafta önce eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili skandal açıklamalara bulundu ve parlamentoyu hedef aldı. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta FETÖ'nün sözcüsü gibi çıkıp "FETÖ'nün siyasisi ayağı" ile ilgili partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı.
AYNI ZİHNİYETİN ÜRÜNLERİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu yaşanan olayla ilgili olarak "O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri." dedi.
"AHLAKSIZLIK"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın ta kendisidir, vicdansızlığın ta kendisidir, akıl yoksunluğunun ta kendisidir." İfadelerini kullandı.
İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:
AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı.
"15 TEMMUZ GECESİ TANKIN, TOPUN, TÜFEĞİN ÜSTÜNE YÜRÜMÜŞTÜR"
Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı'mıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanı'mızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür.
BAZI SİYASİ PARTİLERDEN DUYMAK SON DERECE ÜZÜNTÜ VERİCİDİR
Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı'mıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanı'mızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür. Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir."
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