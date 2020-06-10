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8 PKK'lı terörist ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi

, Kuzey 'ta keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 'lı teröristin aniden yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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(), 'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 'lı teröristin ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

8 PKK'lı terörist ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi 8 PKK'LI TERÖRİST ANİ HAVA HAREKÂTLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

8 TERÖRİST YOK EDİLDİ

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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