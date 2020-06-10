8 PKK'lı terörist ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

8 TERÖRİST YOK EDİLDİ

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.