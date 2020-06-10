Son dakika: Adana'da FETÖ operasyonu! Şüpheli polisi görünce cep telefonunu sulama kanalına attı
Son dakika haberine göre Adana’da düzenlenen FETÖ operasyonunda bir şüpheli, cep telefonunu 9’uncu kattaki evinin balkonundan sulama kanalına attı. Sualtı polisi kanal içerisinden telefonu çıkarttı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. M.S.A. isimli şüpheli, evine polisin geldiğini fark etmesi üzerine cep telefonunu 9'uncu kattaki evinden DSİ'ye ait sulama kanalına attı.
Polis M.S.A.'yı gözaltına alarak telefonun çıkarılması için sualtı polisinden yardım istendi. Olay yerine gelen sualtı polisi kanal içerisindeki cep telefonunu çıkarttı.
Cep telefonu incelenmek üzere emniyete götürüldü.
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU: 63 GÖZALTI KARARI
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana merkezli 3 ilde şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ailelere destek, para ve erzak yardımı yaptığı belirlenen aralarında esnaf, ihraç olan polisler ve iş adamlarının da bulunduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adana merkezli, Mersin ve İstanbul'da, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti FETÖ'ye yönelik operasyonu başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonda yakalanan zanlılar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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