01 Haziran 2020, Pazartesi
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Bakanlık açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

(MSB), / terör örgütünün bölgesine yönelik sızma girişiminin önlenerek, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 2 TERÖRİST YOK EDİLDİ!

, bölgesiyle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. açıklamasında sızma girişimdeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtti.

YOK EDİLDİLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "/ terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! SON DAKİKA: MSB DUYURDU: SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE!
Son dakika: Alçak planları tutmadı! Sızma girişimindeki 2 terörist böyle yakalandı SON DAKİKA: ALÇAK PLANLARI TUTMADI! SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 2 TERÖRİST BÖYLE YAKALANDI
MSB: Sızma girişimindeki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB: SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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