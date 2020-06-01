Bakanlık açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesiyle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında sızma girişimdeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.