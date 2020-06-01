01 Haziran 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'ndan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan , 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale esnasında olan polis memuru 'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'NDAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE MESAJI

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale esnasında olan polis memuru Özcan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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