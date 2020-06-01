Başkan Erdoğan'ndan şehit ailesine taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Özcan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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