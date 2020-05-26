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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Son dakika haberine göre 'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkesi 'a yardım malzemelerini taşıyan uçak, 'dan hareket etti.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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Başkan 'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi

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Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin 29 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.

daha önce ABD, , , ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

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