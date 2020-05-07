Türkiye dünyaya umut oldu! Birçok ülkeye yardım eli uzatıldı...
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla baş edebilen nadir ülkelerden olan Türkiye bu süreçte birçok devlete de yardım eli uzattı. Yardım isteyen 128 ülkeden yarısının imdadına yetişti
Kovid-19 virüsü nedeniyle birçok ülkenin sağlık sistemi çöktü. Türkiye ise pandemi ile baş edebilen nadir ülkeler arasındaki yerini aldı. Türkiye bu süreçte ayrıca birçok ülkeye de yardım elini uzattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin yardımları konusunda bilgiler verdi. Dünyadan Türkiye'ye yapılan yardım talepleri konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 128 ülke Türkiye'den hibe, ihracat izni ya da satın alma şekliyle tıbbi malzeme yardımı talebinde bulundu. Yaklaşık yarısını karşıladık" dedi.
'GÜVENİLİR ÜLKEYİZ'
Bakan Çavuşoğlu, son olarak Paraguay'ın yardım talebini nasıl karşılayabileceklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini aktardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dünyadaki ülkelerin üçte ikisi, Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bu, Türkiye'nin güvenilir bir kaynak olduğunu gösteriyor " değerlendirmesinde bulundu.
Kovid-19 sonrası küresel sistemin değişeceği ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, "Ülkeler, özellikle sağlık, gıda güveliği ve diğer ihtiyaçlarını karşılama bakımından kaynak çeşitliliğine gidecek ve daha güvenilir ülkelere gidecek. İşte bu anlamda Türkiye, güvenilir bir kaynak ülke olduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR
Çavuşoğlu, küresel sisteme ilişkin eleştirilerin Kovid-19 öncesinde gündeme getirilmeye başlandığına dikkati çekerek "Bunu en çok gündeme getiren ülkelerden bir tanesi Türkiye, en çok gündeme getiren lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" mottosuyla küresel sistemin değişime tabi tutulması gerektiği yönündeki söylemine işaret eden Çavuşoğlu, küresel sistem denilince akla gelen ilk örgütün Birleşmiş Milletler (BM) olduğunu dile getirdi.
TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA 2 MİLYON MASKE
Alman DW ajansındaki habere göre Türkiye, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne iki milyon maske gönderdi. Haberde, Alman medyasının Almanya'nın maske yardımının gizli kalmasını istediğini yazdığı da aktarıldı. DW'nin ulaştığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yetkilileri Türkiye'den Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne 2 milyon maskenin gönderildiğini onayladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise açıklama yapmadı.
YTB YARDIMLARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Avustralya'da Kovid-19 mücadele kapsamında çalışma kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybeden Türk öğrencilere maddi destek sağladı. YTB ayrıca, Almanya'da Türk vatandaşlarının ramazan dolayısıyla düzenlediği "Sadaka Dolabı" ismindeki yardım projesine gıda desteğinde bulundu.
Sabah
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