Son dakika: Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı
Türkiye, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele eden Ukrayna'ya tıbbı malzemelerin bulunduğu yardım paketleri gönderdi. Ukraynalı yetkililer yardım için Türkiye'ye teşekkür ederken iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine ve stratejik ortaklığa vurgu yapıldı.
Uçağı havaalanında Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve yardımların gönderileceği Kiev Çocuk Hastanesi Başhekimi İrina Sadovyak karşıladı. "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" notuyla gönderilen yardımda 150 bin maske, 500 tulum, yüz ve göz koruyucuları ile dezenfektan bulunduğu belirtildi.
Ukraynalı yetkililer yardım için Türkiye'ye teşekkür ederken iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine ve stratejik ortaklığa vurgu yapıldı.
"BU ZOR DÖNEMDE TÜRKİYE TÜM DOSTLARININ YANINDA"
Sosyal medya platformu Facebook üzerinden açıklama yapan Büyükelçi Güldere, "Covid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'den Ukraynalı dostlarımıza tıbbi malzeme yardımı bugün Borispol Havalimanı'na ulaştı. Uçağımızı Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar ile birlikte karşıladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Ukrayna'ya gönderilen tıbbi yardımımız 150 bin maske ve 500 tulum başta olmak üzere yüz ve göz koruyucularıyla dezenfektan da içeriyor" dedi. Güldere, "Bu zor dönemde Türkiye tüm dostlarının yanındadır. Stratejik ortağımız Ukrayna ile dostluğumuzun en yeni halkası olan bu yardımımız, Ukraynalı sağlık personeline pandemiyle mücadelede güç katacak, sağlıklı günleri yaklaştıracak" ifadelerini kullandı.
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