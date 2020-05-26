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Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "'ın kuzeyindeki 'ta tespit edilen 'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON! HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ

, 'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 4 'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI: 4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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