Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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