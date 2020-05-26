CHP'li Avcılar Belediyesi'nden skandal! Vatandaşların hayatını hiçe saydılar
CHP'li Avcılar Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle ses sistemi kurulu bir araçla mahalle mahalle gezdi. Araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar yasağa rağmen sokağa çıktı. Çocukların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Araçtan “Teşekkürler Turan Başkan diyelim mi?" şeklinde yapılan anonslar tepkilere yol açtı.
CHP'li Avcılar Belediyesi, dün öğlen saatlerinde Ramazan Bayramı nedeniyle ses sitemi kurulu bir araçla mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı. Yeşilkent, Tahtakale ve Filizköy mahallelerinde çocuklara müzik dinletilip palyaço gösterisi yapılırken, hediyeler de dağıtıldı. Araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar yasak olmasına rağmen sokağa çıktı. Sokağa çıkan çocuklar maske takmazken, sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı.
"TEŞEKKÜRLER TURAN BAŞKAN ANONSU TEPKİLERE YOL AÇTI"
Avcılar Belediyesi'ne ait araçtan yapılan "Teşekkürler Turan Başkan diyelim mi?" şeklinde anonslar tepkilere yol açtı.
VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ
Çocukların, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izni saatlerinde dışarı çıkmasına neden olan uygulama ile ilgili vatandaşlar şikayette bulundu.
KAYMAKAMLIK TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ
Uygulamanın yasağa rağmen çocukların dışarı çıkmasına neden olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için tehlike yarattığı söylendi. Bayram nedeniyle bugün ve yarın da yapılması planlanan uygulamanın Kaymakamlık tarafından iptal edildiği öğrenildi.
SOSYAL MESAFEYİ BİTİREN BAŞKAN!
CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye sosyal mesafenin hiçe sayıldığı bu görüntüler sonrası sosyal medyadan tepkiler yağdı. Bir Twitter kullanıcısı, "Sosyal mesafeyi bitiren adam Turan Hançerli'yi alkışlıyoruz. Avcılar hizmet bekliyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.
AVCILAR BELEDİYESİ HALKLA DALGA GEÇİYOR
Bir başka sosyal medya kullanıcısı da CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin paylaşımını alıntılayarak "Avcılar Belediye Başkanı Avcılar halkı ile dalga geçmeye devam ediyor. Hem Covid-19 sürecinde 1. diyor. Hem de virüsün daha çok yayılması için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.
BU DÜŞÜNCESİZLİĞİ ANCAK CHP BELEDİYE ANLAYIŞI YAPAR
Skandal görüntüler ardından sosyal medya kullanıcıları koronavirüs sürecinden yapılan titiz çalışmaların sabote edildiğini ifade etti. Bir Twitter kullanıcısı Avcılar Belediyesi'ne "Bu düşüncesizliği ancak CHP belediye anlayışı yapar, şov uğruna halkın sağlığını hiçe sayar. Yazıklar olsun o kadar bakanlığın ve hükümetin titiz çalışmalarına rağmen sabote etmek değilde nedir" paylaşımıyla tepki gösterdi.
TAKVİM.COM.TR ÖZEL
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İngiltere'nin gevşeme adımları açıklandı
- Yemenli aktivist Esaat El Şarii: Başkan Erdoğan dönemin Ertuğrul’udur
- Bakan Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı
- Türkiye Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 72 sığınmacıyı kurtardı
- Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulü durduruldu
- Camide müzik skandalının bir daha yaşanmaması için ne yapılmalı? Adli Bilişim Uzmanı Ercan Kılıç açıkladı
- O bomba düzeneği Türkiye'de ilk kez görüldü
- Rus Wagner grubunun paralı askerleri Libya'dan neden çekildi?
- ''Virüs yayılım hızı nasıl düştü?'' Doç. Dr. Gülsen Meral açıkladı
- Türkiye için koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladılar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?
- Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?
- Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?
- THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı
- WhatsApp'tan kızdıracak hata! WhatsApp sohbetlerini yedekleyenler dikkat! Güvenli ortam...
- Son dakika: Plajlar ne zaman açılacak? 2020 Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?
- Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?
- Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?