CHP'li Avcılar Belediyesi'nden skandal! Vatandaşların hayatını hiçe saydılar

CHP'li Avcılar Belediyesi, dün öğlen saatlerinde Ramazan Bayramı nedeniyle ses sitemi kurulu bir araçla mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı. Yeşilkent, Tahtakale ve Filizköy mahallelerinde çocuklara müzik dinletilip palyaço gösterisi yapılırken, hediyeler de dağıtıldı. Araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar yasak olmasına rağmen sokağa çıktı. Sokağa çıkan çocuklar maske takmazken, sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı.

"TEŞEKKÜRLER TURAN BAŞKAN ANONSU TEPKİLERE YOL AÇTI"

Avcılar Belediyesi'ne ait araçtan yapılan "Teşekkürler Turan Başkan diyelim mi?" şeklinde anonslar tepkilere yol açtı.

VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ

Çocukların, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izni saatlerinde dışarı çıkmasına neden olan uygulama ile ilgili vatandaşlar şikayette bulundu.



KAYMAKAMLIK TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Uygulamanın yasağa rağmen çocukların dışarı çıkmasına neden olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için tehlike yarattığı söylendi. Bayram nedeniyle bugün ve yarın da yapılması planlanan uygulamanın Kaymakamlık tarafından iptal edildiği öğrenildi.

SOSYAL MESAFEYİ BİTİREN BAŞKAN!

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye sosyal mesafenin hiçe sayıldığı bu görüntüler sonrası sosyal medyadan tepkiler yağdı. Bir Twitter kullanıcısı, "Sosyal mesafeyi bitiren adam Turan Hançerli'yi alkışlıyoruz. Avcılar hizmet bekliyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.

AVCILAR BELEDİYESİ HALKLA DALGA GEÇİYOR

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin paylaşımını alıntılayarak "Avcılar Belediye Başkanı Avcılar halkı ile dalga geçmeye devam ediyor. Hem Covid-19 sürecinde 1. diyor. Hem de virüsün daha çok yayılması için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

BU DÜŞÜNCESİZLİĞİ ANCAK CHP BELEDİYE ANLAYIŞI YAPAR

Skandal görüntüler ardından sosyal medya kullanıcıları koronavirüs sürecinden yapılan titiz çalışmaların sabote edildiğini ifade etti. Bir Twitter kullanıcısı Avcılar Belediyesi'ne "Bu düşüncesizliği ancak CHP belediye anlayışı yapar, şov uğruna halkın sağlığını hiçe sayar. Yazıklar olsun o kadar bakanlığın ve hükümetin titiz çalışmalarına rağmen sabote etmek değilde nedir" paylaşımıyla tepki gösterdi.



TAKVİM.COM.TR ÖZEL