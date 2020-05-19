Türkiye’nin corona virüsle başarısı dünyaya örnek oldu!

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı dünyada en başarılı ve örnek mücadeleyi veren ülkelerden biri oldu. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesi ile başlayan koronovirüs salgını mücadelesinin önemli detayları da ortaya çıktı. Bu detaylar ve hastalıkla mücadelede Türkiye modeli dünya ile de paylaşılmaya başlandı. Saygın bilim dergilerinden New England Journal of Medicine'ın ön baskısında hastaları tedavi eden doktorların imzasıyla yayımlandı. Yazının genişletilerek başka yerlerde de yayınlanacağı bildirildi. Yazıda şu bilgiler yer aldı:

Türkiye'nin başarı öyküsü ise araştırmada "Türk nüfusunun genç yaşı, erken 65 yaş üstü insanlar için sokağa çıkma yasağı, ardından sokağa çıkma yasağı olanların Türkiye'nin yoğun bakım ünitesine kabul edilmesi ve mekanik ventilasyon gerektiren düşük sayıda vaka dikkat çekici ve düşük toplam mortalite oranı. Türkiye'deki sağlık sistemi güvenilir bir altyapıya sahiptir; herkese ücretsiz ve erişimi kolaydır. Sonuç olarak, sosyal izolasyon önlemlerinin erken uygulanması, hastalığın belirlenmesi salgınla mücadele için dinamik olarak yönetim ve tedavi algoritmaları mümkün olmuştur" denildi.

Araştırma pozitif tanı konulan çeşitli illerindeki bin 14 vaka üzerinde yapıldı.

Türkiye'de hastalığa yakalanıp tedavi görenlerin ortalama yaşı 50 oldu. Hastaların yüzde 54.7'sini erkekler oluşturdu.

Türkiye'deki hastalarda en sık görülen semptom yüzde 65.7 öksürük, yüzde 49.2 ateş, yüzde 39.6 yorgunluk oldu. Hastaların yüzde 23'ünde ek tanı bulunuyordu. Hastaların yüzde 5.9'unda semptom yoktu.

Hastaların 67.8'i hafif, yüzde 25.5 şiddetli ve yüzde 5.7'si kritik derecede ağır geçirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kronik rahatsızlıkların hastalığa, ölümlere etkisi oldu. Tedavi gören hastalarda en yüksek sıklıkta yüzde 21 ile lüksek tansiyon görüldü. Bunu yüzde 13.3 diyabet, yüzde 10.3 ile astım ve KOAH izledi.

Kayıtlı tüm hastaların yüzde 43.9'unda Kovit-19 teşhisi almış bir kişiyle temas öyküsü vardı. Yüzde 8.2 son 14 gün içinde yurt dışından gelmişti. Yüzde 49.2 sosyal çevrelerinde benzer semptomlar görmüştü.

aldıktan sonra ilk belirtilerin ortaya çıkışının ne kadar süre aldığına da bakıldı. Enfekte bir kişiyle temastan sonraki ortalama kuluçka süresi 5.4 gün olduğu görüldü.

Virüsü



BAKAN KOCA: EN BAŞARILI MÜCADELEYİ BİZ YAPTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki en üst karar alma organı olan 73. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı. Koca, salgındaki sınavda, gelişmişlik farkı gözetmeden hangi ülkenin daha iyi altyapıya sahip olduğu ve nasıl bir sağlık sistemi kurguladığının ortaya çıktığını vurguladı. DSÖ'nün 194 üye ülkeden temsilcilerine, Türkiye'nin salgın sürecindeki politikalarını anlatan Koca, "Türkiye, potansiyel vakaları en hızlı tespit eden ülkelerden biri olmuş ve erken evrede tedaviyi tek merkezden başlatarak önemli bir adım atmıştır. Bu sayede, bu süreci can kaybı ve sağlık sistemine etkileri bakımından en az zararla atlatan ülkelerin başındadır. Türkiye, öncelikle aldığı tedbirlerle hastalığın sınırlarından girmesini 3 ay ötelemeyi başarmış ve bu sürede sağlık sistemini salgına hazır hale getirmiştir" dedi.

Sabah