23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bayram sonrası nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Bitiş çizgisine varmak üzereyiz' deyip uyardı!

Bayram sonrası nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Bitiş çizgisine varmak üzereyiz' deyip uyardı!

üyesi Prof. Dr. , "Bitiş çizgisine varmak üzereyiz. Biraz daha sabır. AVM'ler, kuaför ve berberler yeniden açıldı, 16 ilde seyahat yasakları kalktı. Gördük ki, bu yeni 'kontrollü sosyal hayat' süreci bizi kötü etkilemedi. Gevşemelere rağmen olumsuz bir etkinin görülmemesi sevindirici" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
ABONE OL
BAYRAM SONRASI NASIL OLACAK? BİLİM KURULU ÜYESİ UYARDI

Üyesi Özlü, "Bayram sonrası, farklı bir dünyaya uyanacağımızı, her şeyin tozpembe olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz" düşüncesini dile getirdi. Özlü, vaka sayılarında yaşanan düşüşün, çok büyük bir dalgalanma yaşanmazsa süreceğini söyledi.

AŞI BULUNANA KADAR HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Özlü, "Maalesef elimizde sihirli bir değnek yok. Aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bazı önlemler kademeli olarak, kurallara bağlı şekilde esnetilmeye başlanacak. Mesela tren seferleri başlayacak ama eskisi gibi tam kapasite değil, yüzde 50 kapasiteyle. İç ve dış hat uçuşları, şehirlerarası otobüs seyahatleri yeniden yapılabilecek ama tüm bunların kendi kuralları olacak. Bu süreçte bir dalgalanma olacak mı? Olursa yeni önlemler ne olacak? Biz de onu gözlemliyor olacağız" ifadesini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

"BİTİŞ ÇİZGİSİNE VARMAK ÜZEREYİZ"
Prof. Dr. Özlü, "Bitiş çizgisine varmak üzereyiz. Biraz daha sabır. AVM'ler, kuaför ve berberler yeniden açıldı, 16 ilde seyahat yasakları kalktı. Gördük ki, bu yeni 'kontrollü sosyal hayat' süreci bizi kötü etkilemedi. Gevşemelere rağmen olumsuz bir etkinin görülmemesi sevindirici olduğu kadar yeni kararlar alınması adına da cesaretlendirici" dedi.

"KADEMELİ NORMALLEŞECEĞİZ"
Özlü'nün bir de uyarısı var: "Aceleci davranmak yok. Kademeli normalleşeceğiz. Aşının bulunması ve uygulanmasının başlamasına en iyi ihtimalle 6 ay var. Bu süreçte maske ve hijyenden vazgeçilmemeli. En kritik olan ise sosyal mesafe. 'Diğerlerini yapıyorum, bu olmasa da olur' denmemeli. Hele ki kalabalık ortamlarda maske tek başına koruyucu değildir. Mesafeyi korumaya devam."

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Bayram sonrası... SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ CANLI YAYINDA AÇIKLADI: BAYRAM SONRASI...
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Türkiye'de durum böyle giderse bayram sonu... KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ: TÜRKİYE'DE DURUM BÖYLE GİDERSE BAYRAM SONU...
Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Bazı illerde... SON DAKİKA: BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ CANLI YAYINDA AÇIKLADI: BAZI İLLERDE...
Fransız doktorun ‘koronavirüs’ açıklamasını Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yorumladı FRANSIZ DOKTORUN ‘KORONAVİRÜS’ AÇIKLAMASINI BİLİM KURULU ÜYESİ TEVFİK ÖZLÜ YORUMLADI
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Rakamlar böyle devam ederse... |Video SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. TEVFİK ÖZLÜ CANLI YAYINDA AÇIKLADI: RAKAMLAR BÖYLE DEVAM EDERSE... |VİDEO
Son dakika:Türkiye’de normalleşme ne zaman? Geçiş nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında yanıtladı |Video SON DAKİKA:TÜRKİYE'DE NORMALLEŞME NE ZAMAN? GEÇİŞ NASIL OLACAK? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ CANLI YAYINDA YANITLADI |VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA