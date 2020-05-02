Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Rakamlar böyle devam ederse... |Video

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Türkiye'deki son vaka verilerini yorumladı. Özlü, iyileşen hasta sayılarının yükselmesinin ve yeni vaka sayılarının düşmesinin olumlu olduğunu ama dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Verilen böyle devam etmesi durumunda bu sürecin çok daha uzamayacağını söyleyen Özlü, "Yakında zamanda inşallah salgını durdurup normalleşmeyi konuşmaya başlayacağız" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Teyfik Özlü, Türkiye'nin son vaka verilerini değerlendirdi. Özlü, sürecin böyle devam etmesi halinde kısa süre içerisinde normalleşmenin konuşlmaya başlanacağı müjdesini verdi.

İşte Özlü'nün A Haber canlı yayınında yaptığı o çarpıcı değerlendirmeleri...

"HER ŞEY BAŞA DÖNEBİLİR"

Özlü, en ufak bir tedbirsizliğini her şey en başa döndürebilme riski olduğunu söyledi. Sosyal mesafenin korunması 1-2 metrelik mesafe ve el hijyenine önem gösterilmeye devam etmeli denildi.

"1-2 GÜN İÇERİSİNDE KARAR AÇIKLANABİLİR"

65 yaş üstü vatandaşlarına izin konusunun Bilim Kurulu gündemine de geldiğini söyleyen Özlü, bu izin yaşlılarımız için gerekli ama bu iznin verilirken yaşlılarında riske atılmaması gerektiğini söyledi. Özlü, bu çalışmalarının 1-2 gün içerisinde duyurulabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

BAYRAMDA NORMALLEŞME OLUR MU?

Bayramlaşma geleneğimizde sarılmanın, el öpmenin olduğunu hatırlatan Özlü, bu bayramlaşmayı fiziksel mesafeyi koruyarak yapmalıyız. Dijital ortamla bayramlaşılmalı fiziksel mesafe kat ederek yan yana gelmenin çok riskli olduğunu söyledi. Bayramda çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Özlü, "Kurban Bayramı'nda bunu telafi ederiz" dedi.