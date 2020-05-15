15 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Bazı illerde...

Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Bazı illerde...

Son dakika haberi... Koronavirüse karşı kurallara ne kadar uyuluyor? Virüs etkisini yitirir mi? olacak mı? liglerinin geleceği ne olacak? üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
ABONE OL
BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?

Koronavirüse karşı kurallara ne kadar uyuluyor? Virüs etkisini yitirir mi? olacak mı? liglerinin geleceği ne olacak? üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

İşte Özlü'nün konuşmasının satır başları;

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA