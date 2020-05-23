23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu hızlı tren seferleri için tarih verdi!

Son dakika haberine göre , demir yollarında normalleşme süreci kapsamında YHT seferlerinin 'ta yapılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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YHT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

, Hükümet olarak Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, demiryolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Karaismailoğlu, "Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenler 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. 28 Mayıs'ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız" dedi.

Karaismailoğlu, sadece internet üzerinden bilet satışı yapılabileceğini ve bilet satışlarının HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirileceğini söyledi.

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