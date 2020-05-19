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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Bayram sonrası...

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede son rakamlar ne ifade ediyor? Bayramda sokak kısıtlaması kararı mücadeleyi nasıl etkileyecek? Okullarda eğitim öğretim yılının bitmesi nasıl yansıyacak? Koronavirüs üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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Koronavirüsle mücadelede son rakamlar ne ifade ediyor? Bayramda sokak kısıtlaması kararı mücadeleyi nasıl etkileyecek? Okullarda eğitim öğretim yılının bitmesi nasıl yansıyacak? Koronavirüs üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Henüz daha atak tam sonlamadı bu dönemde bayram ziyaretini düşündüğümüzde baya endişeleniyorduk. Şu anda bu konuda endişemiz kalmadı. Hatasız kazasız atlamamız lazım.

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