Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Son dakika haberine göre Ramazan Bayramı nedeniyle videolu mesaj yayınlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların bayramını tebrik ederek, “Salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye’nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir videolu mesaj yayınladı.
Erdoğan'ın bayram mesajında yer alan açıklamalar şöyle...
"Bu salgın süresince insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz. Salgın nedeniyle bayramı evde geçirmek zorundayız.
Ekonomiden sosyal hayata birçok alan uygulamaya konulan tedbirlerden ciddi şekilde etkilendi. Mart ve nisan ayları sıkıntılı geçerken mayıs ayında yavaş yavaş normalleşme adımlarını atmaya başladık. Özverili bir şekilde görev yapan tüm personele milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
Devletimizin tüm kaynaklarını harekete geçirdik. Vergi, prim, taksit ertelemeleri gibi desteklerle salgın sürecinde devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine sunduk. Bu sıkıntılı günlerde de milletimize hizmet götürme çabası içinde olduk. Salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye'nin gücünü yeniden yükseklere taşıyacağız.
Geleceğe ümitle baktığımız bu güzel bayram gününde yanında olamadığınız sevdiklerinize iletişim araçları ile ulaşacağınıza inanıyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."
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