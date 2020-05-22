Son dakika: Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Yasağın uygulandığı şehir sayısı 33'e yükseldi
Son dakika haberine göre Koronavirüse pandemisine karşı Türkiye'de önlemler büyük bir titizlikle alınmaya devam edilirken Başkan Erdoğan ve Bakan Koca'nın 'Kontrollü sosyal hayat' diye nitelendirdiği dönemde salgına karşı en önemli silah kuşkusuz maske olacak. Bununla birlikte 33 ilimizde sokağa maskesiz çıkılması da yasaklandı.
Salgında maske kullanımının önemi gün geçtikçe daha da önem arz etmeye başladı. Kişilerin kendilerini korumak ve daha önemlisi eetrafındaki insanları korumak amacıyla maske takması hayati derecede önemli. Türkiye'de maske takma alışkanlığı gün geçtikçe daha da iyiye giderken bunun istisnaları da oluyor. Bu istisnaların da önüne geçebilmek adında 33 ilde sokağa maske takmadan çıkılması da yasaklandı.
"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.
HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?
Koronavirüs salgını nedeniyle Mardin, Malatya, Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Zonguldak, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son anketten hükümete yüzde 90 destek çıktı
- Türkiye ile ABD arasında önemli temas
- İşte Haliç'in gerçek hikayesi! Binlerce kez paylaşıldı
- CHP’de rüşvet skandalı!
- Dünya bunu konuşuyor! Conte öksürük krizi geçirdi
- Bakan Varank'tan corona testi açıklaması
- İETT şoförü gerçekleri anlattı
- Arife günü ve bayramda marketler açık mı?
- Türkiye ve dünya geneli koronavirüs tablosu!
- Alparslan Kuytul'tan 'namaz' provokasyonu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?
- 500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...
- CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...
- Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?
- 22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...
- e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
- Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?
- Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
- Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?
- Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?