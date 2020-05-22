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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Yasağın uygulandığı şehir sayısı 33'e yükseldi

Son dakika: Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Yasağın uygulandığı şehir sayısı 33'e yükseldi

Son dakika haberine göre Koronavirüse pandemisine karşı 'de önlemler büyük bir titizlikle alınmaya devam edilirken Başkan Erdoğan ve Bakan Koca'nın '' diye nitelendirdiği dönemde salgına karşı en önemli silah kuşkusuz maske olacak. Bununla birlikte 33 ilimizde sokağa maskesiz çıkılması da yasaklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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33 ŞEHRE YASAK GELDİ!

Salgında maske kullanımının önemi gün geçtikçe daha da önem arz etmeye başladı. Kişilerin kendilerini korumak ve daha önemlisi eetrafındaki insanları korumak amacıyla maske takması hayati derecede önemli. 'de maske takma alışkanlığı gün geçtikçe daha da iyiye giderken bunun istisnaları da oluyor. Bu istisnaların da önüne geçebilmek adında 33 ilde sokağa maske takmadan çıkılması da yasaklandı.

"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?
Koronavirüs salgını nedeniyle Mardin, , , Kocaeli, , Adıyaman, , Aydın, Balıkesir, , Denizli, , , , , , Karabük, , Sakarya, , , Tunceli, , , , Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı BOLU'DA SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMAK YASAKLANDI
Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar? SON DAKİKA: MASKESİZ ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ? MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
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