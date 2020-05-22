Son dakika: Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Yasağın uygulandığı şehir sayısı 33'e yükseldi

Salgında maske kullanımının önemi gün geçtikçe daha da önem arz etmeye başladı. Kişilerin kendilerini korumak ve daha önemlisi eetrafındaki insanları korumak amacıyla maske takması hayati derecede önemli. Türkiye'de maske takma alışkanlığı gün geçtikçe daha da iyiye giderken bunun istisnaları da oluyor. Bu istisnaların da önüne geçebilmek adında 33 ilde sokağa maske takmadan çıkılması da yasaklandı.

"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Mardin, Malatya, Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Zonguldak, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.