Camide müzik provokasyonu devam ediyor! İzmir'de iki camide Selda Bağcan şarkıları çalındı!

Konuya ilişkin İzmir İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, ''20 Mayıs Çarşamba günü İlimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Yaşanan bu olayın ardından da konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

İzmir'de camilerin ses sistemlerine ilişkin saldırıyla ilgili videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde camilerden Selda Bağcan şarkıları çalındığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği gibi, İzmir'de dün akşam saat 17.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalınmıştı.



"KORSANLI SABOTAJ"

İzmir Müftülüğünce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verilmişti: "Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır."



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçu kapsamında, resen başlatıldığı öğrenilmişti.

SALDIRININ ARKASINDA 'REDHACK VAR' İDDİASI!

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun da dahil olduğu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen RedHack'in İzmir'de camilere yönelik hain saldırının arkasında olduğu iddia ediliyor.

AHABER.COM.TR / ÖZEL HABER