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Grup Yorum şarkı sözlerini bile örgüt karargâhına onaylatıyormuş!

DHKP-C terör örgütü kontrolünde olduğu bilinen isimli sözde müzik topluluğunun yazdıkları şarkı sözlerini bile örgütün Avrupa’daki karargâhına onaylattığı ortaya çıktı. Örgütün ’daki merkezinde ele geçirilen örgütsel yazışmalarda, yalnız şarkı sözlerinin değil, çıkarılacak albümlerdeki bazı ayrıntıların dahi örgüt yönetiminin onayına sunulduğu belirlendi. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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ŞARKI SÖZLERİNİ BİLE ÖRGÜT KARARGÂHINA ONAYLATMIŞLAR!

üyesi ve DHKP-C terör örgütü davasında yargılandıkları sırada örgütün kararıyla açlık grevine girmiş, önce Helin Bölek, ardından da İbrahim Gökçek ölmüştü. İbrahim Gökçek'in örgütün üyesi olduğu ortaya çıkmış, Okmeydanı'ndaki örgütün gizli hücresinde üst düzey DHKP-C'li yöneticilerle yakalanmıştı.

Müzik grubu mu yoksa örgüt kontrolündeki bir yapılanma mı olduğu tartışılan Grup Yorum ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Grup Yorum'un kaleme aldıkları şarkı sözlerini örgütün Avrupa'daki yurt dışı komitesine gönderip onay aldığı tespit edildi.

Örgütün 'daki merkezinde ele geçirilen örgütsel yazışmalarda, yalnız şarkı sözlerinin değil, çıkarılacak albümlerdeki bazı ayrıntıların dahi örgüt yönetiminin onayına sunulduğu belirlendi.

O ALBÜM İÇİN MERKEZ KOMİTE ONAYI ALINDI
Grup Yorum'un 2017 yılında piyasaya sürdüğü '' albümünde yer alan bazı marşlar için yurtdışı merkez komite ile irtibat kurduğu, albüm içerisinde yer alacak 'Rap rap' marşı ve 'Mahir Hüseyin Ulaş' marşı için Yusuf kod isimli 'nın merkez komite ile görüşme yaptığı saptandı.

Grup Yorum'un ayrıca yurt dışı merkez komitesinden izin çıkmadan albüm çıkarmadığı, albüm hazırlıklarını bile yurt dışı komitesinden gelen izne bağladıkları belirlendi.

Yine Grup Yorum'un çıkaracakları albümde örgüt talimatıyla Halkın Hukuk Bürosu'nda faaliyet gösteren avukatlara yer verildiği, Avukat Engin G.'nin 'İlle Kavga' albümünde şiir okutulduğu saptandı. Örgütün Türkiye Komitesi üyeleri Ali Aracı ile İbrahim Gökçek'in Avrupa Merkez komitesi ile albümler ile ilgili görüşen isimler oldukları öğrenildi.

Damla KAYA/SABAH

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