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Grup Yorum hani sanat yapıyordu? DHKP-C’li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıkmışlar
İstanbul'da aranan teröristler listesinde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in; hastanede tedavisinin engellendiği ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberi...
Giriş Tarihi: 15.05.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 16:56
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