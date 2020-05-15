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Haberler Galeri Grup Yorum hani sanat yapıyordu? DHKP-C’li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıkmışlar

Grup Yorum hani sanat yapıyordu? DHKP-C’li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıkmışlar

İstanbul'da aranan teröristler listesinde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in; hastanede tedavisinin engellendiği ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberi...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 16:56
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Grup Yorum hani sanat yapıyordu? DHKP-C’li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıkmışlar

DHKP/C terör örgütünün açık alan yapılanmalarından olan Grup Yorum'un; açlık grevine giren DHKP-C'li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıktığı tespit edildi.

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Grup Yorum hani sanat yapıyordu? DHKP-C’li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıkmışlar

DHKP-C; BAKANLARI VE DOKTORLARI HEDEF GÖSTERDİ, DOKTORLARIN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI
DHKP-C ve terör örgütlerinin de, zorunlu olarak hastaneye kaldırılan ve İbrahim Gökçek'i tedavisine onay veren başhekim ve doktorları hedef gösterdiği bildirildi.

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Grup Yorum hani sanat yapıyordu? DHKP-C’li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıkmışlar

Açlık grevine başlayan DHKP-C'li İbrahim Gökçek ve Helin Bölek, sağlık durumları sebebiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bunun üzerine DHKP-C terör örgütü harekete geçti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminde bulunan N.S, B.E, S.A.Ç., S.B.K, B.D.K. ve N.T isimli doktorları hedef gösterildi.

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Grup Yorum hani sanat yapıyordu? DHKP-C’li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıkmışlar

İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in hastanede zorunlu tedavi olmasına karar veren doktorların fotoğrafları terör örgütü tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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Grup Yorum hani sanat yapıyordu? DHKP-C’li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıkmışlar

CEZAEVİ GÖREVLİLERİ DE HEDEF ALINDI
Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in zorunlu yatış sürecinde olduğu cezaevi ve hastane görevlileri A. G. ve M. E. terör örgütü tarafından hedef gösterildi.