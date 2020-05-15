Grup Yorum hani sanat yapıyordu? DHKP-C’li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıkmışlar

DHKP-C; BAKANLARI VE DOKTORLARI HEDEF GÖSTERDİ, DOKTORLARIN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

DHKP-C ve terör örgütlerinin de, zorunlu olarak hastaneye kaldırılan ve İbrahim Gökçek'i tedavisine onay veren başhekim ve doktorları hedef gösterdiği bildirildi.