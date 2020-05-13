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Siyasetçi gibi hâkim: Ayşe Sarısu Pehlivan! DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakmıştı

İzmir Karşıyaka Hâkimi , DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen 'in ardından sosyal medya hesabından Gökçek’i masumlaştırıcı nitelikte tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; HSK, paylaşımlar sonrası süratle harekete geçmiş ve İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında soruşturma başlatıp müfettiş göndermişti. Tüm bu gelişmelerin ardından hakim Pehlivan, siyasileri aratmayacak demeçleri art arda sıraladı. Hakim kimliği olan Pehlivan, Cumhuriyet, Alman yayın kuruluşu , Birgün, ve T24 gibi yayın kuruluşlarına özel röportajlar verdi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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SİYASETÇİ GİBİ HÂKİM! DHKP-C'Lİ GÖKÇEK İÇİN AĞIT YAKMIŞTI

Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden DHKP-C sanığı 'e ilginç bir isimden destek gelmişti. İzmir Karşıyaka Hâkimi , İbrahim Gökçek ardından Twitter hesabından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu. Hâkim Pehlivan Twitter hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaşarak, Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!' demişti. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaşmıştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmıştı.

HSK'DAN SONRA BAŞSAVCILIK'TA HAREKETE GEÇTİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında ilk olarak Hâkimler Savcılar Kurulu idari soruşturma başlatmıştı. Adli olarak ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmişti. Başsavcılık, Pehlivan hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında soruşturma başlattı. Pehlivan hakkında re'sen başlatılan soruşturma kapsamında paylaşımları emniyet güçlerince tutanak altına alındı.

YAPTIĞI PAYLAŞIMI SAVUNDU

İzmir hâkimi hakkında adli ve idari soruşturma devam ederken Ayşe Sarısu Pehlivan bu kez politikacılığa soyundu. Siyasileri aratmayacak düzeyde sol tandanslı basına demeç üstüne demeç vermeye başladı. Cumhuriyet, Alman yayın kuruluşu (DW), , Birgün ve T24 gibi yayın kuruluşlarına röportajlar verdi. HSK'dan izin alınmadan verilen demeçlerde Pehlivan'ın kendisini aklamaya yeltenmesi dikkat çekti. Yargı mensubu çalışanlarının basın organlarına çıkması izne tabi olmasına rağmen Pehlivan, terör örgütü üyeliğinden yargılanan İbrahim Gökçek'in ölmesine ilişkin yaptığı paylaşımları kıyasıya savundu.


(Atakan IRMAK/SABAH)

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