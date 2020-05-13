Siyasetçi gibi hâkim: Ayşe Sarısu Pehlivan! DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakmıştı
İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Gökçek'in ardından sosyal medya hesabından Gökçek’i masumlaştırıcı nitelikte tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; HSK, paylaşımlar sonrası süratle harekete geçmiş ve İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında soruşturma başlatıp müfettiş göndermişti. Tüm bu gelişmelerin ardından hakim Pehlivan, siyasileri aratmayacak demeçleri art arda sıraladı. Hakim kimliği olan Pehlivan, Cumhuriyet, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, Birgün, İz Gazete ve T24 gibi yayın kuruluşlarına özel röportajlar verdi.
Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden DHKP-C sanığı İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek gelmişti. İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından Twitter hesabından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu. Hâkim Pehlivan Twitter hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaşarak, Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!' demişti. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaşmıştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmıştı.
HSK'DAN SONRA BAŞSAVCILIK'TA HAREKETE GEÇTİ
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında ilk olarak Hâkimler Savcılar Kurulu idari soruşturma başlatmıştı. Adli olarak ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmişti. Başsavcılık, Pehlivan hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında soruşturma başlattı. Pehlivan hakkında re'sen başlatılan soruşturma kapsamında paylaşımları emniyet güçlerince tutanak altına alındı.
YAPTIĞI PAYLAŞIMI SAVUNDU
İzmir hâkimi hakkında adli ve idari soruşturma devam ederken Ayşe Sarısu Pehlivan bu kez politikacılığa soyundu. Siyasileri aratmayacak düzeyde sol tandanslı basına demeç üstüne demeç vermeye başladı. Cumhuriyet, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), İz Gazete, Birgün ve T24 gibi yayın kuruluşlarına röportajlar verdi. HSK'dan izin alınmadan verilen demeçlerde Pehlivan'ın kendisini aklamaya yeltenmesi dikkat çekti. Yargı mensubu çalışanlarının basın organlarına çıkması izne tabi olmasına rağmen Pehlivan, terör örgütü üyeliğinden yargılanan İbrahim Gökçek'in ölmesine ilişkin yaptığı paylaşımları kıyasıya savundu.
(Atakan IRMAK/SABAH)
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Türkiye'de darbeler dönemi kapandı"
- PKK'ya büyük şok: Sağ olarak ele geçirildi
- İşte firari Can’ın işgal belgesi!
- ABD kabusu yaşıyor! Son 24 saatte...
- Uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Meclis'teki o görüntüler sosyal medyayı salladı
- İstanbul Valiliği duyurdu! Kimler muaf olacak?
- MSB'den flaş açıklama: Hepsi ele geçirildi
- İşte Fazilet durağı yalancısı gazeteciler
- 2 itfaiye eri şehit olmuştu! İmamoğlu faturayı bakın kime kesti?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 14 Mayıs kataloğunda Xiaomi Redmi 8 dikkat çekiyor! A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...
- Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?
- MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?
- Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?
- Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 13 Mayıs son depremler
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
- Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA