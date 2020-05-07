DHKP-C; İbrahim Gökçek’in 'ölüm orucu'na son vermesinden rahatsız olmuş

DHKP/C terör örgütü üyesi Helin Bölek'in annesi Aygül Bilgi, bugün hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in ölüm orucuna ara vermesini eleştirdi. Bilgi, "Biri bana açıklasın, kim neyi kazanmış? İbrahim hastaneye götürülürken de bir gün öncesinde de ölüm orucunu bırakma insiyatifinde değildi" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM GÖKÇEK'İN ÖLÜM ORUCUNA ARA VERMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

3 Nisan 2020'de ölüm orucu eyleminin 288. gününde hayatını kaybeden DHKP/C terör örgütü üyesi Helin Bölek'in annesi Aygül Bilgi'nin; İbrahim Gökçek'in ölüm orucu eylemine 323. gününde (5 Mayıs 2020) ara vermesine tepki gösterdiği öğrenildi.

"BİRİ BANA AÇIKLASIN, KİM NEYİ KAZANMIŞ?"

Aysel Bilgi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından 5 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşımda; İbrahim Gökçek'in ölüm orucunu bitirmesini eleştirdi ve "Biri bana açıklasın, kim neyi kazanmış?" iddiasında bulundu.

"ÖLÜM ORUCUNU BIRAKMA İNSİYATİFİNDE DEĞİLDİ"

Aysel Bilgi, 6 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşımda ise, İbrahim Gökçek'in ölüm orucunu bırakmasının insiyatifinde olmadığını iddia ederek şunları söyledi:

"Siz insanlar.. Benim sözlerim neden insanları rahatsız etti? (…) İbrahim hastaneye götürülürken de bir gün öncesinde de ölüm orucunu bırakma insiyatifinde değildi. Helin'in, Mustafa'nın Sultan'ın resimleri başucundaydı. (…) Ve en önemlisi Grup Yorumun ortak kararıydı da Helin Bölek kimdi? Hangi grup üyesiydi. Paylaşımıma yorum yazarken önce bunları düşünün."

KOÇAK: OĞLUM BOŞ YERE ÖLDÜ

24 Nisan 2020'de ölüm orucu eyleminin 297. gününde hayatını kaybeden Mustafa Koçak'ın babası Hasan Koçak da; İbrahim Gökçek'in eylemini sonlandırmasına sıcak bakmadığı, durumdan huzursuz olduğu, oğlunun boş yere öldüğü, oğlunun kararına saygı duydukları için müdahale ettiremedikleri söyledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Mustafa Koçak da açlık grevinde ölmüştü.

GÖKÇEK, 'TERÖR ARANANLAR LİSTESİ GRİ KATEGORİ'DE ARANIRKEN YAKALANDI

İbrahim Gökçek'in, DHKP/C terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda birçok kez gözaltına alındığı öğrenildi. Gökçek'in, 'Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de aranırken yakalandığı kaydedildi. Gökçek'in; 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan istinafta dava dosyası bulunduğu ifade edildi.



İbrahim Gökçek'in ölüm orucunda bulunduğu evin müştemilatında 4 parça EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirildiği öğrenildi.



İbrahim Gökçek'in eşi Sultan Gökçek'in; Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu kaydedildi.

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GİZLİ BÖLME İÇERİSİNDE YAKALANDI

İbrahim Gökçek'in; 'Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de aranmaktayken, 26 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da İdil Kültür Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gizli bölme içerisinde yakalandığı, 2 Mart 2019 tarihinde tutuklandığı öğrenildi.

İbrahim Gökçek'in, DHKP/C terör örgütünün açık alan yapılanmalarından olan Grup Yorum içerisinde faaliyet yürüttüğü, DHKP/C terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda birçok kez gözaltına alındığı kaydedildi.

GÖKÇEK, TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

İbrahim Gökçek'in; adrese 'Elektronik Kelepçe' takma amacıyla gelen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerine rıza göstermeyerek kelepçe taktırmadığı bildirildi.



İbrahim Gökçek'in, 6 Mart 2020 günü İstanbul Fatih ilçesinde bulunan Fatih Çapa Hastanesi Acil bölümüne giderek, tahlil yaptırmak istediğini tedavi olmak istemediğini beyan ettiği, tahlil yaptırmasının ardından tedaviyi kabul etmediğine dair form imzalayarak hastaneden ayrıldığı ifade edildi.



'ZORUNLU YATIŞ' KARARI

İbrahim Gökçek'in, 11 Mart 2020 tarihinde Helin Bölek ile birlikte İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, aynı gün İstanbul 18. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce haklarında 'Zorunlu Yatış' kararı verildiği öğrenildi.



İbrahim Gökçek'in, 'Zorunlu Yatış' kararının 16 Mart 2020 tarihinde bir üst mahkemece kaldırıldığı, şahıslar hastaneden ayrılarak İstanbul Armutlu'da bulunan -sözde- "Direniş Evi"ne geri döndürüldüğü bildirildi.

İbrahim Gökçek, 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucu eylemini sonlandırdı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İbrahim Gökçek'in hayatını kaybettiği açıklandı.

SABAH