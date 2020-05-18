18 Mayıs 2020, Pazartesi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Harekat Merkezi'nde brifing aldı

İçişleri Bakanı , Koordinasyon ve öncesi 'nde faaliyetlerle ilgili brifing aldı. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi, Jandarma Harekat Merkezi'nde, bölgelerin son durumunun değerlendirilmesi gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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BAKAN SOYLU JANDARMA HAREKAT MERKEZİ'NDE

İçişleri Bakanı , Koordinasyon ve öncesi 'nde faaliyetlerle ilgili brifing aldı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi, Jandarma Harekat Merkezi'nde, bölgelerin son durumunun değerlendirilmesi gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, ayrıca toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

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