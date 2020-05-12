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Başsavcılık Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan için harekete geçti! DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakmıştı

Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt talimatıyla başlatılan ölüm orucunda ölen DHKP-C sanığı için sosyal medya hesabından ağıt yakarcasına paylaşımlar yapan Karşıyaka Hakimi hakkında ‘ Yapmak’ suçu kapsamında soruşturma başlattı. HSK ise başlatılan idari soruşturma kapsamında ’ne müfettiş gönderdi. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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BAŞSAVCILIK O HAKİM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ceza Mahkemesi'nde DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan mensubu , terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul 'nde gerekse de 'de güvenlik güçlerine saldırmıştı.

DHKP-C'li İbrahim Gökçek'e destek veren Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme |Video DHKP-C'Lİ İBRAHİM GÖKÇEK'E DESTEK VEREN AYŞE SARISU PEHLİVAN HAKKINDA İNCELEME |VİDEO

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR
Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek gelmişti. Karşıyaka Hâkimi , İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu.



Hâkim Pehlivan Twitter'daki hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaşarak, Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!' demişti. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaşmıştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmıştı.





HSK'DAN SONRA BAŞSAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ
Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında ilk olarak Hakimler Savcılar Kurulu idari soruşturma başlatmıştı. Adli olarak ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçtiği öğrenildi. Başsavcılık, Pehlivan hakkında ' Yapmak' suçu kapsamında soruşturma başlattı. Pehlivan hakkında re'sen başlatılan soruşturma kapsamında paylaşımları emniyet güçlerince tutanak altına alındı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Diğer yandan HSK tarafından Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir HSK müfettişinin 'ne gönderildiği öğrenildi.

ATAKAN IRMAK/SABAH

Olmadı hakime hanım! Ölüm orucunda ölen DHKP-C’li için ağıt yaktı OLMADI HAKİME HANIM! ÖLÜM ORUCUNDA ÖLEN DHKP-C'Lİ İÇİN AĞIT YAKTI

Son dakika: HSK Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı SON DAKİKA: HSK KARŞIYAKA HAKİMİ AYŞE SARISU PEHLİVAN HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI
DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan YARSAV’ın HSYK adayı çıktı DHKP-C'Lİ İBRAHİM GÖKÇEK İÇİN AĞIT YAKAN HAKİM AYŞE SARISU PEHLİVAN YARSAV’IN HSYK ADAYI ÇIKTI

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