18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan umutlandıran açıklama: "Her bir derece yüzde 3.1 azaltıyor"

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı üyesi Prof. Dr. , Kovid-19 ile ilgili yeni bir araştırmanın sonucunu duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Kara, Harvard ve MIT araştırmacılarının, 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının koronavirüs bulaşında azalma sağladığı sonucuna ulaştıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA'DAN UMUTLANDIRAN AÇIKLAMA

üyesi Prof. Dr. , yapılan bir araştırmanın sonucunda 25 derece üzerinde hava sıcaklığının salgınındaki bulaşmada azalma sağladığını ve virüsün aktivitesinin düştüğünü söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kara, Harvard ve MIT araştırmacılarının, 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının bulaşında azalma sağladığı sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Kara, şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir çalışma; Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor."

"AKTİVİTESİ DÜŞÜYOR"

Sosyal medyada vatandaşların sorularını da yanıtlayan Prof. Kara; "25 - 26 derecenin üzerinde aktivitesi düşüyor ve ayrıca her bir derece ilave %3.1 avantaj getiriyor, bunlar yine de ciddi avantajlar" ifadelerini kullandı.

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