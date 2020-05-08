Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon! Cemevini kullanmaya kalktılar!
İstanbul Sultangazi'de Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi sırasında provokasyon yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gazi Mahallesi'ndeki provokatörler, çıkardıkları olaylara cemevini de alet etti. Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, yine DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunu bırakmıştı. Gökçek tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede dün vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in naaşı hastane morgundan alınıp dün Gazi Cemevi'ne getirildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Koca'dan "riski görün" uyarısı
- İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü
- İlk yurtiçi yük treni Marmaray tünelinden geçti
- Bilim insanlarından koronavirüs ilacı açıklaması!
- Aşı-ilaç çalışmalarında son durum ne?
- "Türkiye’nin her kesimine açık bir Cumhurbaşkanı var"
- Rus Kızıl Ordu Korosu Mehter Marşı çaldı
- DHKP-C'liler polisin kafasına tuğla attı
- 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
- Hafter'den Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?
- Yarın marketler açık mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?
- SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
- Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi
- Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! (9-10 Mayıs)
- 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!
- LGS adayları dikkat! 2020 Lise kontenjanları yayımlandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi
- Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel ve ucuz Anneler Günü hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?
- MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?