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Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon! Cemevini kullanmaya kalktılar!

Sultangazi'de üyesi 'in cenazesinin 'ye gönderilmesi sırasında provokasyon yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gazi Mahallesi'ndeki provokatörler, çıkardıkları olaylara cemevini de alet etti. Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, yine DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunu bırakmıştı. Gökçek tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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GRUP YORUM ÜYESİ GÖKÇEK'İN CENAZESİNDE PROVOKASYON!

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede dün vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in naaşı hastane morgundan alınıp dün Gazi Cemevi'ne getirildi.

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