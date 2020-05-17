MİT mensuplarını deşifre etmişti! Korsan ODATV ne kural tanıyor ne mahkeme
MİT şehidi ile birlikte ailesi ve cenazeye katılan MİT mensuplarını deşifre eden Oda TV, 6 Mart’ta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ankara 4 Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile kapatılarak erişime engellenmişti. Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; devletin güvenliğine aykırı yayınları sebebiyle erişime engellenen site, bugüne kadar 4 değişik adres ile yayınlarına devam etti. 3’ü kapatılsa da son olarak yayının devam ettiği odatv4.com adresini açtı. BTK’nın bu linke de erişim engeli getirmesi bekleniyor. Site, ne kural ne de mahkeme kararı tanıyor.
Oda TV, , "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı" başlıklı haberle, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonu deşifre ettiği, cenazeye katılan MİT mensuplarının fotoğraflarını yayınlayarak kimliklerini açığa çıkarmıştı. Gizli görevdeki MİT şehidinin deşifre edilmesinin ardından Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tüm bu gelişmelerin devamında Bilgi Teknolojileri Kurumu 6 Mart'ta Oda TV'yi, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet veren yayınları sebebiyle "5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 05/03/2020 tarih ve 490.05.01.2020.-935064 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (odatv.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır" kararı gereği erişime engellemişti.
MAHKEME KAPATTI ODA TV AÇTI
Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Oda TV, BTK'nın milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet verildiği yayınları sebebiyle verdiği kararın ardından çeşitli uzantılarla yayın yapmaya devam etti. "Odatv.com.tr", "odatv1.com", "odatv2.com", "odatv3.com" adresleri üzerinden yayına devam eden sitenin bu uzantılarının hepsi de erişime engellendi.
Erişim engeline ilişkin kararı, Ankara 4 Sulh Ceza Hâkimliği verdi. Mahkeme tarafından alınan erişim engeli kararlarına rağmen ODATV bu "odatv4"uzantısından yayın hayatına devam etmeye başladı.
6 Mart'tan beridir BTK ve Ankara Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararlar gereğince kapalı olması gereken ODATV her seferinde farklı bir uzantı ile yayın yapmaya ve birilerini hedef haline getirmeye devam ediyor. "Odatv4"uzantısının yaklaşık 1,5. Aydır korsan faaliyetlerne devam etmesi dikkat çekiyor. BTK'nın bu adrese de işlem yapacağı belirtiliyor.
"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ARKASINA SIĞINMAYIN"
Oda TV'nin kapatılması ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir açıklamada bulunarak "Malum web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğü yalanına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur. O hayran olduğunuz Batı ülkelerinde bunu yapsanız, başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.
(Abdurrahman ŞİMŞEK/Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü)
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