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İsmail Küçükkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na Selçuk Bayraktar tepkisi

T3 Vakfı'nın 'den bağış aldığı iftirası sonrası, 'li yönetimindeki İBB'den tekzip bekleyen , çağrısına yanıt gelmeyince İBB ile vakıf arasında olan protokolü tek taraflı olarak feshettiklerini duyurmuştu. 'nin sunucusu da T3 Başkanı Selçuk Bayraktar'a destek olurken, İmamoğlu'na tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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KÜÇÜKKAYA İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

() tarafından Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na (T3 Vakfı) tahsis ve bağışlarda bulunduğu iftirasını atmıştı. T3 Vakfı , konuyla alakalı İBB'den açıklama yayınlaması çağrısında bulunmuştu. İftiralara karşı tekzip gelmeyince Bayraktar "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin. Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" demişti. T3 Vakfı, İBB ile protokolü tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.

BAYRAKTAR'I YEDİ BUÇUK SAAT DİNLEDİM
sunucusu , televizyon programında T3 Başkanı Selçuk Bayraktar'ın İBB ile protokolü feshettiğini açıklaması sonrası bir süredir süren tartışmalar hakkında televizyon programında bir açıklama yaptı. Küçükkaya, Bayraktar'ı ziyarete gidip çalışmalarını birebir dinlediğini belirtti.

Küçükkaya aynen şunları söyledi: "İstanbul belediyesiyle protokolü feshetti. Burada muhalefete bir yine içimden gelen bir çağrıda bulunmak istiyorum. Burada yanlış yapıyorsunuz açık söyleyeyim. Meselenin ne kadar farkındasınız olayın, Bayraktar'ın yaptığının. Hani o şunun damadı, oraları geçelim. Yaptığı işe bakın kişinin. Ben gittim bir gün telefon açtım kendisine. Merak ediyorum bu yaptığınız çalışmaları. Buyurun gelin anlatayım. Bir saatliğine gittim, yedi buçuk saat kaldım, birebir. Bana pek çok şeyi anlattı, gösterdi, bunları yayınlamayın bunu söylemeyin ama bunu bilin siz etkili bir gazetecisiniz diye… Buradan muhalefete ve muhalefetin belediye başkanlarına yine içtenlikle şunu söylemek istiyorum. Belli kalıplarla klişelerle ezberlerle iş yapmamalıyız. İktidarları eleştirirken onları doğru yola sevk etmeye gayret ederken, bu bizim işimiz tamam."

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"SEZAR'IN HAKKINI SEZAR'A VERELİM"
Küçükkaya, Bayraktar hakkında haksızlık yapıldığını belirterek, "Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim" dediği programda sözlerine şöyle devam etti:
"Ama bir taraftan da kişinin ne yaptığına bakmanız gerekiyor. Çok detaya girecek değilim. Ama kamuoyunun bildiği bazı projeler üzerinden bile baktığınız zaman Bayraktar gerçekten büyük işler yapıyor. Hâlâ üzerinde çalıştığı büyük işlerde var. Eğitimine baktım, yedi buçuk saat konuştum anladım kendisini. Yaptığı işleri inceledim. Ben onunla konuşurken kızı da kucağımdaydı uzun bir süre. Kişiye baktığınız zaman ne yaptığını anlamanız gerekiyor. Ben vatan için önemli işler yaptığını gördüm. Keşke belediye başkanlarını davet etsin, gitsinler görsünler. İnsanları eleştirelim ama eleştirirken de 'Sezar'ın hakkını da Sezar'a vermeye gayret edelim!'

Damla Kaya / Sabah

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T3 Vakfı, İBB ile hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshetti! Selçuk Bayraktar'dan flaş açıklama

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