Bakan Ziya Selçuk: Özel eğitim alanında çok büyük hazırlıklarımız var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz" dedi.
"ÖDEVİMİZİ ALMAK İÇİN BU TOPLANTILARI YAPIYORUZ"
Bakan Selçuk, salgın süreci sonrasında özel çocukların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin büyük bir çalıştay hazırlığının sürdürülmekte olduğu belirterek, şunları kaydetti:
"Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz. Görüş alışverişi yapıyoruz. Bürokratlarımız, yöneticilerimiz bize bu konudaki ihtiyaçları aktarıyorlar ama bir de doğrudan doğruya anne babalarla görüşelim istedik. Söylediklerinizi nasıl hayata geçirebiliriz, 'ödevimizi alalım' diye bu toplantıları yapıyoruz."
Burada önemli noktanın sınıflara güvenli ve risksiz bir geri dönüş olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Çocuklarımıza eğitim verelim derken sağlıklarıyla ilgili sorunlara yol açmak istemeyiz" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk ayrıca, salgın sonrasında mümkün olan en kısa zamanda düzenlenecek çalıştayla birlikte özel çocukların eğitimi konusunda daha fazla işler yapmak için söz verdi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika: İçişleri Bakanlığından "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi
- Fırsatçılar yine işbaşında! Maske fiyatlarını deldiler
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
- Uçuşlar ne zaman açılacak?
- Engin Ardıç: Baktılar ki bu darbe muhabbeti başlarına iş açacak...
- Küçükkaya İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi
- Korsan ODATV ne kural tanıyor ne mahkeme
- Denize girmek ne zaman serbest olacak?
- Yeşilköy Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerin inşaat çalışmalarında sona geliniyor
- RTÜK'ten Sözcü Gazetesi'ne tekzip metni!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?
- Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?
- THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı
- Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (26. hafta)
- Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!
- tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?
- Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?