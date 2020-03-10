MİT elemanlarını deşifre ettiler! Halk TV de ODA TV'nin skandalına ortak oldu...
Halk TV'de dün akşam Oda TV'de yaşanan skandalın bir benzeri bir daha ekranlara taşındı. Eski milletvekili yeni CHP parti üyesi Yaşar Okuyan Libya'da şehit düşen Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın (MİT) kahramanlarının kimliklerini deşifre etti.
Eski milletvekili ve CHP üyesi Yaşar Okuyan, Libya MİT mensubu şehitlerimizin fotoğraflarını Halk TV ekranlarından canlı yayında açığa çıkardı.
Okuyan'ın bu skandal davranışı çok kısa süre içinde sosyal medya mecrasında binlerce vatandaş tarafından tepki gördü.
ODA TV'DEN REZALET! NELER YAŞANMIŞTI?
OdaTV, Libya'da şehit düşen iki MİT mensubundan birinin kimliğini yaptığı haberle deşifre etti.
Oda TV'de 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberde, MİT mensuplarına yönelik gizli bilgi ve fotoğrafları yayınlandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
ODATV ÜST KADEMESİNDE TUTUKLAMALAR...
MİT Kanunu'nda düzenlenen 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan haberi yapan gazeteci Hülya Kılınç, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan gözaltına alınarak tutuklandı.
ODATV'YE ENGELLEME!
OdaTV internet sitesi ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla erişime engellendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Babacan’ın RAND’cı yoldaşı
- Bahçeli'den Yunanistan'a ve Batı'ya sert tepki!
- Bakan Çavuşoğlu'dan flaş açıklamalar
- İçme ve kullanma sularına koruma!
- Şırnak’ta terör operasyonu: 24 gözaltı
- İran, İdlib ateşkesini sabote etti!
- KKTC'den korkutan koronavirüs açıklaması!
- 'Zimmet' soruşturmasında şoke eden iddialar!
- Casusluk davasında yeni gelişme! İşte istenen ceza
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları