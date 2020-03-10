MİT elemanlarını deşifre ettiler! Halk TV de ODA TV'nin skandalına ortak oldu...

Halk TV'de dün akşam Oda TV'de yaşanan skandalın bir benzeri bir daha ekranlara taşındı. Eski milletvekili yeni CHP parti üyesi Yaşar Okuyan Libya'da şehit düşen Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın (MİT) kahramanlarının kimliklerini deşifre etti.

Eski milletvekili ve CHP üyesi Yaşar Okuyan, Libya MİT mensubu şehitlerimizin fotoğraflarını Halk TV ekranlarından canlı yayında açığa çıkardı.

Okuyan'ın bu skandal davranışı çok kısa süre içinde sosyal medya mecrasında binlerce vatandaş tarafından tepki gördü.

ODA TV'DEN REZALET! NELER YAŞANMIŞTI?

OdaTV, Libya'da şehit düşen iki MİT mensubundan birinin kimliğini yaptığı haberle deşifre etti.







Oda TV'de 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberde, MİT mensuplarına yönelik gizli bilgi ve fotoğrafları yayınlandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.







ODATV ÜST KADEMESİNDE TUTUKLAMALAR...



MİT Kanunu'nda düzenlenen 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan haberi yapan gazeteci Hülya Kılınç, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan gözaltına alınarak tutuklandı.



ODATV'YE ENGELLEME!

OdaTV internet sitesi ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla erişime engellendi.