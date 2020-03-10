10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

MİT elemanlarını deşifre ettiler! Halk TV de ODA TV'nin skandalına ortak oldu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
MİT ELEMANLARINI DEŞİFRE ETTİLER! HALK TV'DE REZALET...

'de dün akşam 'de yaşanan skandalın bir benzeri bir daha ekranlara taşındı. Eski milletvekili yeni parti üyesi 'da şehit düşen Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın () kahramanlarının kimliklerini deşifre etti.

Eski milletvekili ve üyesi , mensubu şehitlerimizin fotoğraflarını ekranlarından canlı yayında açığa çıkardı.
Okuyan'ın bu skandal davranışı çok kısa süre içinde sosyal medya mecrasında binlerce vatandaş tarafından tepki gördü.

MİT elemanlarını deşifre ettiler! Halk TV de ODA TV'nin skandalına ortak oldu MİT ELEMANLARINI DEŞİFRE ETTİLER! HALK TV DE ODA TV'NİN SKANDALINA ORTAK OLDU

ODA TV'DEN REZALET! NELER YAŞANMIŞTI?

OdaTV, Libya'da şehit düşen iki MİT mensubundan birinin kimliğini yaptığı haberle deşifre etti.



'de 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberde, MİT mensuplarına yönelik gizli bilgi ve fotoğrafları yayınlandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.



ODATV ÜST KADEMESİNDE TUTUKLAMALAR...

MİT Kanunu'nda düzenlenen 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan haberi yapan gazeteci Hülya Kılınç, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan gözaltına alınarak tutuklandı.

ODATV'YE ENGELLEME!

OdaTV internet sitesi ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun () kararıyla erişime engellendi.

Son dakika: MİT soruşturmasında Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı SON DAKİKA: MİT SORUŞTURMASINDA YENİÇAĞ GAZETESİ YAZARI MURAT AĞIREL TUTUKLANDI
Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan MİT ihanetini itiraf etti: Talimatı ben verdim ODA TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN MİT İHANETİNİ İTİRAF ETTİ: TALİMATI BEN VERDİM
MİT ihanetine imza Oda TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Sabah’a saldırdı MİT İHANETİNE İMZA ODA TV’NİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN SABAH’A SALDIRDI
Son dakika: MİT ihanetine imza atan Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı! SON DAKİKA: MİT İHANETİNE İMZA ATAN ODA TV'NİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN TUTUKLANDI!
Prof. Atilla Yayla'dan MİT ihanetine imza atan Oda TV'ye sert tepki: Herkese operasyon çeken bir çete! PROF. ATİLLA YAYLA'DAN MİT İHANETİNE İMZA ATAN ODA TV'YE SERT TEPKİ: HERKESE OPERASYON ÇEKEN BİR ÇETE!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN