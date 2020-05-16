MİT mensuplarının ifşa edilmesi davası: Doktor raporu da Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ı yalanlıyor
MİT mensuplarının deşifre edilmesi ve devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgilerin yayınlanması soruşturması kapsamında 6 Mart günü tutuklanan Barış Pehlivan’ın Silivri Cezaevi’nde kötü muamele görmediğine dair bir belge daha ortaya çıktı. Pehlivan’ın doktor raporuna ulaşıldı. Cezaevine girerken rapor verilen Pehlivan’ın doktora ‘Darp almadığını’ beyan ettiği belirlendi. Doktorun da darp-cebir bulgusuna rastlanılmadığı yönünde rapor yazdığı görüldü. İşte Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın özel haberinin detayları...
Libya'da şehit düşen MİT görevlilerinin kimliklerin ve cenaze törenine ilişkin görüntüleri ODA TV internet sitesinde ifşa edilmişti. Görüntülerin ifşa edilmesinde eyleminde aktif rol oynadığı ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Hülya Kılınç'ın ifadeleri üzerine ifadeye çağırılmış ve 6 Mart günü sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Barış Pehlivan cezaevine girdikten sonra milli güvenliğe aykırı yayınları sebebiyle birçok adresi kapatılan ODA TV, Pehlivan'ın cezaevine giriş işlemleri yapıldığı sırada darp edildiğini iddia etti. Avukatlarının yaptığı suç duyurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlattı.
DARP VE CEBİR GÖRMEDİĞİNE DAİR RAPOR
Soruşturma sonucu takipsizlik kararı verilirken Barış Pehlivan'ın darp edilmediğine dair önemli belgeler ortay çıktı. Pehlivan'ın Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından cezaevine teslim edilmesi üzerine doktor muayenesinden geçirildiği ve hakkında darp ve cebir görmediğine dair rapor tanzim edildiği belirlendi.
6 Mart tarihli doktor raporunda Pehlivan'ın doktora darp almadığını beyan ettiği, darp cebir bulgusuna rastlanmadığı ve yüzde sabit ize neden olacak lezyon bulunmadığı kaydedildi. Raporu, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'nde görevli doktor V.K.'nin imzaladığı görüldü.
5 GÜN SONRA DOKTORA BAŞVURMUŞ
Barış Pehlivan'ın 11 Mart'ta yani cezaevine girdikten 5 gün sonra yine doktora başvurduğu, 5 gün önce darp gerçekleştiği iddiasında bulunduğu, doktorun ise vücudunda lezyon saptanamadığı yönünde rapor tanzim ettiği belirlendi. Bu raporu da G.E. isimli bir doktorun imzaladığı saptandı.
Barış Pehlivan'ın ayrıca el yazısıyla 'Silivri Cezaevi'ne gelmeden önce darp ve cebir görmediğine' ilişkin bir belgeye imza attığı tespit edildi.
EL YAZISIYLA 'DARP VE CEBİR GÖRMEDİM'
Bilindiği gibi, daha önce de Barış Pehlivan'ın Silivri Cezaevi'ne kabulü esnasında yapılan işlemlerle ilgili olarak herhangi bir kötü muamele, darp ve cebir görüp görmediği ile ilgili hazırlanan bir tutanağa kendi el yazısı ile 'Darp ve cebir görmedim' şeklinde yazarak altını imzaladığı ortaya çıkmıştı.
Gerek sağlık raporları, gerekse de hazırlanan tutanağın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Barış Pehlivan'ın darp ve cebir görmediğine ilişkin hazırlanan takipsizlik kararının ek klasörlerinde yer aldığı belirtildi.
Diğer taraftan Barış Pehlivan'ın cezaevine kabul işlemlerini yapan cezaevi görevlileri ifade vermişti. İfadeler, Barış Pehlivan'ın cezaevi görevlilerini aşağılamak istediğini ortaya koymuştu. Pehlivan'ın görevlilere kendisine ismi ile hitap eden infaz koruma görevlilerine, "Bana Barış bey diyeceksiniz, siz diye hitap edeceksiniz" diye çıkıştığı belirlenmişti.
ATAKAN IRMAK - SABAH
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