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Netflix nefret kusmaya devam ediyor! Into the Night dizisinde Türkler için alçak sözler

Yayınladığı dizi ve filmlerde gençleri zehirleyen, eşcinselliği öven ve +18 içeriklerle de aile yapısını hedef almaya devam eden 'in yapımcısı olduğu dizisi ‘ the ’ta yönelik hakaretler büyük tepki çekti.

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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NETFLİX DİZİSİNDE TÜRKLER İÇİN ALÇAK SÖZLER

Ahlaksız yapımlarıyla tanınan dijital yayın platformu 'in yapımcısı olduğu dizisi ' the 'ta yönelik hakaretler büyük tepki çekti.

Batı zihniyetini topluma empoze etmeye çalışan ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix'in 'Into the Night' dizisinde Türklere yönelik skandal ifadeler kullanıldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Türk oyuncu Mehmet Kurtuluş'un da oynadığı sözde dizide için "b.kt.n" ifadesini kullanması büyük tepkilere neden oldu.

Dizide, İtalyan askeri olan Terenzio karakterinin kıtalara hükmeden şanlı Türk tarihini görmezden gelerek, "Bir askeri zaferleri bile yok" gibi aşağılayıcı ifadeler kullaması da algı operasyonlarını nasıl işlediklerini de gözler önüne serdi.

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