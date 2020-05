Netflix nefret kusmaya devam ediyor! Into the Night dizisinde Türkler için alçak sözler

Ahlaksız yapımlarıyla tanınan dijital yayın platformu Netflix'in yapımcısı olduğu Belçika dizisi 'Into the Night'ta Türklere yönelik hakaretler büyük tepki çekti.

Batı zihniyetini topluma empoze etmeye çalışan ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix'in 'Into the Night' dizisinde Türklere yönelik skandal ifadeler kullanıldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Türk oyuncu Mehmet Kurtuluş'un da oynadığı sözde dizide Türkiye için "b.kt.n" ifadesini kullanması büyük tepkilere neden oldu.

Dizide, İtalyan askeri olan Terenzio karakterinin kıtalara hükmeden şanlı Türk tarihini görmezden gelerek, "Bir askeri zaferleri bile yok" gibi aşağılayıcı ifadeler kullaması da algı operasyonlarını nasıl işlediklerini de gözler önüne serdi.