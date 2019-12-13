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Netflix Hristiyanları da ayağa kaldırdı! Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren dizi için boykot çağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
NETFLİX'E BOYKOT BAŞLADI! HRİSTİYANLAR AYAKLANDI

Netflix'in Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren 'The first temptation of Christ' (Mesih'in ilk günahı) dizisine boykot çağrısı yapıldı. Boykot çağrısına destek veren Devlet Başkanı 'nun oğlu milletvekili "Halkın yüzde 86'sının inancına saldırmaya değer miydi?" diyerek tepki gösterdi. Brezilya'nın Pernambuco eyaleti da Costa ise, "Üyeliğimi iptal ettim." dedi.

'da bir milyondan fazla kişi, üzerinden video izleme platformu Netflix'te Hz.İsa hakkında yayınlanan bir komedi dizisi için boykot çağrısında bulundu. Netflix'te 3 Aralık'ta yayınlanan dizide Hz. İsa'nın eş cinsel olarak gösterilmesi başta Hristiyan cemaati olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekti.

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HZ. İSA'YI EŞCİNSEL GÖSTERDİLER

YouTube'da tanınan Porta dos Fundos Brezilyalı komedyen grubunun, "The first temptation of Christ" (Mesih'in ilk günahı) adlı dizide Hz.İsa'yı canlandıran karakter, erkek arkadaşını ailesi ile tanıştırıyor.

NETFLIX'E BOYKOT BAŞLADI

Söz konusu sahnelerin yarattığı şok etkisiyle Alex Brindejoncy adlı bir kişi Change.org internet sitesinde başlatığı imza kampanyası ile Hristiyanların inancıyla alay edildiği gerekçesiyle Netflix'i boykot etme çağrısında bulundu. Kampanyaya destek veren kişi sayısı, perşembe akşamı TSİ 20:50'de toplam 1 milyon 120 bine ulaştı.

BOLSONARO: HALKIN YÜZDE 86'SININ İNANCINA SALDIRMAYA DEĞER MİYDİ

Boykot çağrısına destek verenler arasında da Devlet Başkanı 'nun oğlu milletvekili da bulunuyor.

Oğul Bolsoranro, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğünü destekliyoruz, fakat bunun için halkın yüzde 86'sının inancına saldırmaya değer miydi?" diyerek Netflix Brezilya ve dizi yapımcılarına tepki gösterdi.

PİSKOPOS: NEFLİX ÜYELİĞİMİ İPTAL ETTİM

Dizinin "kaba ve saygısız" olduğunu vurgulayan Brezilya'nın Pernambuco eyaleti da Costa ise, Netflix üyeliğini iptal ettiğini ve platformun "şeytani bir güç tarafından ele geçirildiğini" iddia etti.

Netflix ise boykot çağrılarına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Geçtiğimiz aylarda 'de Netflix'te yayımlanan birçok dizi, film ve çizgi filmde LGBTİ+ propagandası yapılarak eşcinselliğin özendirildiği tartışması gündeme gelmişti.

Netflix ve YouTube çocuklarımızı zehirliyor NETFLİX VE YOUTUBE ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİYOR
Yayınladığı dizi ve filmlerinde eş cinsel ilişkiyi parlatan NETFLIX gençleri böyle zehirliyor YAYINLADIĞI DİZİ VE FİLMLERİNDE EŞ CİNSEL İLİŞKİYİ PARLATAN NETFLIX GENÇLERİ BÖYLE ZEHİRLİYOR
Yine Netflix yine skandal! Netflix'te Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak... YİNE NETFLİX YİNE SKANDAL! NETFLİX'TE ATATÜRK VE ERDOĞAN FOTOĞRAFLARI KULLANILARAK...

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