27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Netflix dizisi Hakan Muhafız’ın senaryosu çalıntı çıktı!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü yer aldığı Netflix dizisi Hakan Muhafız'ın senaryosu çalıntı çıktı. Senarist Adem Bıyık, Netlix'te yayınlanan Hakan Muhafız adlı dizinin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia ederek, yapım şirketine dava açtı. FSEK uzmanı, senarist ve yazardan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelenecek olan diziye dair raporun hazırlanması için duruşma 24 Eylül'e ertelendi.

Giriş Tarihi: 27.02.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 14:05
  • 1
  • 12
Netflix dizisi Hakan Muhafız’ın senaryosu çalıntı çıktı!

Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Hakan Muhafız dizisinin hukuken zorlu bir süreç bekliyor. Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız adlı dizi hakkında senaryosunun çalıntı olduğu iddiasıyla dava açıldı.

  • 2
  • 12
Netflix dizisi Hakan Muhafız’ın senaryosu çalıntı çıktı!

Mahkeme, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Senarist Adem Bıyık, internette bir dizi platformunda yayınlanan Hakan Muhafız adlı dizinin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia ederek, dizininin yapım şirketi O3'e dava açtı. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

  • 3
  • 12
Netflix dizisi Hakan Muhafız’ın senaryosu çalıntı çıktı!

ARABULUCU ARACILIĞIYLA ÇÖZÜLMESİNİ İSTEMEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Hakim, dava konusunun davacı Adem Bıyık'ın hak sahibi olduğu 'Kerem İstanbul'un Oğlu' adlı senaryonun davalı O3 yapım şirketi tarafından 'Hakan Muhafız' adlı dizi yapımına uyarlanmak sureti ile izinsiz kullanılması ve umuma iletilmesine yönelik tecavüzün tespitine ilişkin olduğunu kaydetti.

  • 4
  • 12
Netflix dizisi Hakan Muhafız’ın senaryosu çalıntı çıktı!

Sulh ve arabuluculuğa ilişkin soru sorulan taraf avukatları, sulh için görüşme sağlamayacaklarını ve dava konusunun arabulucu aracılığıyla çözülmesini istemediklerini belirtti.

  • 5
  • 12
Netflix dizisi Hakan Muhafız’ın senaryosu çalıntı çıktı!

SENARİST BIYIK'IN AVUKATI DİZİNİN İLK 3 SENARYOSUNU TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan davacı Adem Bıyık'ın avukatı, dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasını ve inceleme yapılmadan önce O3 yapım şirketinden dosyaya sunulmayan Hakan Muhafız'ın ilk 3 bölümünün senaryosunun istenmesini, sonrasında yapılacak değerlendirmede özellikle diyalog ile sahne geçişlerinin, ana karakter konumlandırmalarının, hikaye gelişiminin ve karakterler arası ilişkilerin karşılıklı olarak incelenmesini talep etti.