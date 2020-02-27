Netflix dizisi Hakan Muhafız’ın senaryosu çalıntı çıktı!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü yer aldığı Netflix dizisi Hakan Muhafız'ın senaryosu çalıntı çıktı. Senarist Adem Bıyık, Netlix'te yayınlanan Hakan Muhafız adlı dizinin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia ederek, yapım şirketine dava açtı. FSEK uzmanı, senarist ve yazardan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelenecek olan diziye dair raporun hazırlanması için duruşma 24 Eylül'e ertelendi.