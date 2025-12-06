Haberler

Yaşam Haberleri

Fuarda skandal olay! Heykel üzerinden dini değerleri hiçe saydılar: 2 tutuklama

Fuarda skandal olay! Heykel üzerinden dini değerleri hiçe saydılar: 2 tutuklama

İstanbul'da bir fuar alanında heykelde yer alan 4 başlı canavar tasviri ile dini değerlere alçak saldırıda bulunuldu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi: 06.12.2025 02:23

Paylaş





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen fuarda, aralarında sarıklı ve sakallı insan başı figürünün de bulunduğu 4 başlı canavarı tasvir eden heykel sergilendiği, buna bağlı olarak Müslümanlığın ve dini değerlerin hedef alındığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN