Fuarda skandal olay! Heykel üzerinden dini değerleri hiçe saydılar: 2 tutuklama
İstanbul'da bir fuar alanında heykelde yer alan 4 başlı canavar tasviri ile dini değerlere alçak saldırıda bulunuldu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen fuarda, aralarında sarıklı ve sakallı insan başı figürünün de bulunduğu 4 başlı canavarı tasvir eden heykel sergilendiği, buna bağlı olarak Müslümanlığın ve dini değerlerin hedef alındığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.