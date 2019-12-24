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Netflix ahlaki değerleri böyle tehdit ediyor! İşte Netflix'teki uyuşturucu ve LGBT içerikli yapılmalar...

Son zamanlarda etkisini artıran Netflix, ahlaki değerler karşısında büyük bir tehdit olarak duruyor. İnternet üzerinden yayınladığı yapımlarla milyonlarca eve sorgusuzca giren Netflix, yayınladığı dizi ve filmlerle skandal yapımlara imza atıyor. Yapımlarında ahlaki değerleri hiçe sayan, uyuşturucu ve eşcinselliği özendiren yayınlar yapan Netflix, çocuklar için yayınladığı çizgi filmlerde daha bu mesajları vermekten çekinmiyor. İşte subliminal mesajlar ile evimize giren sapkınlık projesi Netflix...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:46
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Netflix ahlaki değerleri böyle tehdit ediyor! İşte Netflix'teki uyuşturucu ve LGBT içerikli yapılmalar...

Online platformlar üzerinden dizi ve film izleme hizmeti sunan Amerika merkezli Netflix, bu kıtada çok sayıda kullanıcıya ulaştıktan sonra büyük bir yatırımla dünyaya açıldı.

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Netflix ahlaki değerleri böyle tehdit ediyor! İşte Netflix'teki uyuşturucu ve LGBT içerikli yapılmalar...

AMERİKAN MERKEZLİ SAPKINLIK PROJESİ: NETFLIX

2016 yılında Türkiye pazarına da giren şirket, gizli reklamlarla abone sayılarını her geçen gün arttırdı. Türkiye'deki üye sayısını yaklaşık 1,5 milyona çıkaran Netflix yayınladığı yapımlarla adeta toplumun yapısını değiştirerek ahlaki kuralların altına dinamit yerleştirdi.

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Netflix ahlaki değerleri böyle tehdit ediyor! İşte Netflix'teki uyuşturucu ve LGBT içerikli yapılmalar...

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN GELECEĞİN TOPLUMUNU DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYOR

Çocuklar için yayınladığı yapımlarda bile eşcinsel ilişkiyi özendiren Netflix, pervasızca LGBT propagandası yaptı. Çocukların izlediği bu yapımlarla onları zihinsel yönden etkileyerek bu sapkınlıkları normalleştiren Netflix, bu yöntem ile geleceğin toplumunu dizayn etmeye çalıştı.

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Netflix ahlaki değerleri böyle tehdit ediyor! İşte Netflix'teki uyuşturucu ve LGBT içerikli yapılmalar...

Küçük çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyen bu yapımlar nedeniyle Netflix dünya genelinde büyük tepki çekerken, birçok ebeveyn üyeliklerini iptal ettirme kararı aldı.

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Netflix ahlaki değerleri böyle tehdit ediyor! İşte Netflix'teki uyuşturucu ve LGBT içerikli yapılmalar...

UYUŞTURUCU VE SAPKIN İLİŞKİLER NORMALLEŞTİRİLDİ

Filmlerde ve dizilerde sıkça uyuşturucu baronlarının lüks ve şatafatlı yaşamı gösterilerek onlara özendirildi. Uyuşturucu ve seks partileri ile izleyenlere bu kötülükler çekici kılınmaya çalışıldı. Silahların patladığı, insanların acımasızca öldürüldüğü yapımlarla vahşi olaylar normalleştirildi.