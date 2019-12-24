Netflix ahlaki değerleri böyle tehdit ediyor! İşte Netflix'teki uyuşturucu ve LGBT içerikli yapılmalar...

Son zamanlarda etkisini artıran Netflix, ahlaki değerler karşısında büyük bir tehdit olarak duruyor. İnternet üzerinden yayınladığı yapımlarla milyonlarca eve sorgusuzca giren Netflix, yayınladığı dizi ve filmlerle skandal yapımlara imza atıyor. Yapımlarında ahlaki değerleri hiçe sayan, uyuşturucu ve eşcinselliği özendiren yayınlar yapan Netflix, çocuklar için yayınladığı çizgi filmlerde daha bu mesajları vermekten çekinmiyor. İşte subliminal mesajlar ile evimize giren sapkınlık projesi Netflix...